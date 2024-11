Reobren amb un sol carril la carretera de la Plana

La carretera de la Plana (AndorraDifusió)

La carretera de la Plana va haver de ser tallada pel risc del despreniment d’un mur a causa de les pluges dels darrers dies. En un inici es va tallar la via en els dos sentits de la marxa per seguretat i precaució. Durant la tarda d’aquest divendres els tècnics del Comú d’Escaldes-Engordany van estar analitzant la situació per a decidir les mesures immediates més oportunes.

D’aquesta manera, ja de cara al vespre d’ahir, els tècnics comunals escaldencs van optar per a reobrir a la circulació de vehicles, novament, la carretera de de la Plana, però, de moment, només en un sol sentit de la marxa.