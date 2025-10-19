L’INH celebrarà, dijous vinent, una nova conferència sobre habitatge social

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) organitza per al proper dijous, dia 23 d’octubre, a les 19 hores, a l’Hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella, la segona xerrada del cicle de conferències “Noves oportunitats per un habitatge assequible”. Aquesta ponència ha estat titulada “La col·laboració publicoprivada per a augmentar el parc d’habitatge social: de la teoria a la pràctica”.
La conferència anirà a càrrec de Núria Lambea, doctora en dret i experta en habitatge social, i assessora jurídica, així com tècnica del Servei Municipal de l’Habitatge de Tarragona (SMHAUSA).