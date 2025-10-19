Maria Sisternas, ponent de la propera xerrada del COAA

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) ha programat per al proper dimecres, 29 d’octubre, una xerrada en el marc del seu 8è cicle de conferències. Porta per títol “Cases per a totes les butxaques i anirà a càrrec de Maria Sisternas, arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i màster en Disseny Urbà i Ciències Socials per la London School of Economics. Entre 2010 i 2015 va exercir com a directora de projectes d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona.
Maria Sisternas és, actualment, responsable de Mediaurban, l’Agència de Continguts Urbans del Grup Mediapro. La conferència començarà a les 19 hores i se celebrarà a la seu del COAA. Es prega confirmació a info@coaa.ad si es desitja assistir a l’acte.
Contingut de la ponència
La prosperitat d’un territori depèn, en gran mesura, de la seva capacitat per a oferir habitatges accessibles per a totes les butxaques. Al llarg del segle XX, les ciutats i els seus entorns s’han dotat de bons serveis, infraestructures de transport costoses, instal·lacions per a l’oci i el turisme, i han impulsat agendes globals per atreure capital i inversions.
Tanmateix, en plena transició demogràfica, l’habitatge sotmès a les dinàmiques del mercat exclou progressivament més residents. L’agenda urbana i territorial europea ha d’afrontar el repte de garantir l’habitatge assequible com a sistema, innovar en els instruments de planejament urbanístic i impulsar la intervenció pública en la regulació del mercat del sòl, ampliant el patrimoni públic de sòl i habitatge a mitjà i llarg termini.
Tot això implica redefinir les prioritats urbanístiques i entendre el sòl com un bé escàs, al qual cal atorgar el màxim valor col·lectiu.