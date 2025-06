L’estadística de 2024 sobre violència domèstica i de gènere

Stop a la violència de gènere (iStock)

Segons les dades del Departament de Policia, l’any 2024 s’han efectuat un total de 785 intervencions per requeriments telefònics d’àmbit domèstic, un 7,6% menys respecte a l’any 2023 (850). D’aquestes, més de dos terços han estat per problemes en l’àmbit domèstic (572). En el mateix període, hi ha hagut un total de 141 infraccions registrades en l’àmbit domèstic i de violència de gènere, un 7,2% menys respecte a l’any anterior. La infracció més freqüent en les intervencions ha estat la d’agressions físiques amb el 43,3% dels casos.

Quant a les detencions amb imputació d’una infracció de caràcter domèstic o violència de gènere, se n’han registrat 60, un 9,1% més que a l’any anterior. D’aquestes, la majoria, un 75,0%, són a causa de violència física. La majoria dels detinguts són homes (76,7%) i es troben en la franja d’entre 30 i 49 anys (65,0%). Dels 60 detinguts, 23 van ser per violència domèstica, 36 per violència de gènere i 1 per ambdues tipologies.

El 81,7% dels detinguts per imputació d’infraccions en l’àmbit domèstic són residents al Principat.