Igualtat i la CCIS ofereixen una formació en matèria de prevenció de l’assetjament sexual en l’àmbit laboral

Una imatge de la jornada de formació (SFGA)

Continuar amb el compromís institucional amb la igualtat efectiva i la creació d’un entorn laboral segur per a tothom i proporcionar eines a les empreses per tal que puguin elaborar el Protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe, donant compliment a la legislació vigent. Amb aquests dos objectius la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis han organitzat aquest matí una formació dirigida als empresaris i autònoms del país, en la qual hi ha participat una trentena de persones.

La formació ha anat a càrrec de Mònica Álvarez, psicòloga de la Secretaria d’Estat experta en violència de gènere i en assetjament sexual i per raó de sexe, la qual ha exposat el marc normatiu actual, les manifestacions més freqüents d’aquest tipus d’assetjament i les eines d’identificació, prevenció i intervenció a les organitzacions. A la formació també hi ha participat Maria Caminal, directora del curtmetratge Mariana, que narra una situació d’assetjament sexual en un entorn laboral. Caminal, en acabar la projecció del curt, n’ha fet una anàlisi i reflexió sobre els elements claus que hi apareixen.