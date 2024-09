El magistrat especialitzat en violència sobre la dona, Víctor Correas, imparteix una conferència formativa a la Policia

Al fons de la imatge, Víctor Correas, sent escoltat per nombrosos policies (Policia d’Andorra)

Una seixantena de membres del Departament de Policia ha assistit aquest divendres a la conferència sobre violències sexuals i violència de gènere que ha impartit Víctor Correas, magistrat de la secció 4a de l’Audiència Provincial de Girona, especialitzada en violència sobre la dona. Durant la presentació de la conferència, que s’emmarca en el Pla de Formació del Cos, el director adjunt, Antoni Rodríguez, ha destacat el privilegi que suposa poder comptar amb la presència d’un professional amb la trajectòria i experiència del magistrat “per tal d’aportar-nos el màxim d’eines possibles per a continuar millorant totes les nostres actuacions davant d’aquesta mena de delictes, especialment per a protegir, atendre i entendre les víctimes”.

En aquest sentit, en la ponència, Correas ha posat damunt la taula la necessitat d’una anàlisi contínua de tots els recursos que té el sistema per tal d’optimitzar-los i ser el màxim d’eficients possibles per a combatre una xacra estructural. També ha incidit en la importància de comprendre que “hi ha una gran varietat de víctimes, molts supòsits i moltes maneres de viure el fet d’haver estat víctima de violència o violència sexual” i, per tant, el primer que s’ha de fer “és entendre aquesta diversitat”. A continuació, ha dit, “s’ha d’analitzar quina és la nostra pràctica professional habitual, obrir un espai de reflexió” per a valorar tots els elements probatoris que podem afegir “per a enriquir les investigacions” i per a veure com tot el sistema penal pot continuar adoptant mesures per a reforçar la confiança i anar millorant l’assistència a les víctimes. Aquest és el camí, ha explicat, perquè hi hagi més denúncies i es pugui perseguir el delicte.

Correas ja va ser a Andorra el passat mes de febrer impartint una formació sobre violència de gènere als membres de la Justícia i, posteriorment, una conferència pública organitzada pel Consell Superior de la Justícia i el Consell General centrada en els reptes del sistema penal davant la violència sexual. Una ponència que va obrir la porta a la direcció de la Policia a poder-lo convidar de nou al Principat perquè compartís amb els membres del Cos la seva expertesa en el tractament de violències sexuals i violències masclistes. En aquesta ocasió, amb una xerrada que ha posat el focus en el vessant policial.

Actualment, a la Policia d’Andorra és el Grup de Delictes Contra les Persones, format per cinc agents i un comandament, el que s’ocupa d’investigar els delictes relacionats amb violències sexuals i amb la violència de gènere. Les denúncies en aquests casos tenen un format específic i hi ha uns protocols establerts amb la resta d’institucions implicades per a activar tots els recursos necessaris i acompanyar les víctimes.





Trajectòria del ponent

Víctor Correas és, actualment, magistrat de la secció 4a de l’Audiència Provincial de Girona, especialitzada en violència sobre la dona. També va ser titular del Jutjat exclusiu de violència sobre la dona de Girona i, des de 2002, és professor de Dret penal a la Universitat de Girona i del grau de Dret i del màster professionalitzador d’accés a l’advocacia dels Col·legis de l’Advocacia de Girona, Figueres i Vic.

És llicenciat en dret per la Universitat de Girona, màster en dret penal i ciències penals per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Durant la seva dilatada carrera, ha estat portaveu de la Comissió Tècnica de lluita contra les violències masclistes de les comarques gironines i coordinador del fòrum de violència de gènere del Centre d’Estudis Jurídics de la Generalitat de Catalunya. Ha estat condecorat amb la Creu d’Honor al mèrit policial de la Policia Local de Girona i amb la medalla al mèrit policial amb distintiu blau dels Mossos d’Esquadra, cos policial al qual ha assessorat en el protocol d’actuació contra les violències sexuals.