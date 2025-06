Les estacions d’Andorra celebren el Dia Mundial del Medi Ambient amb una recollida de brossa en la tercera jornada “Muntanyes Netes”

Voluntaris i escombraries recollides durant la jornada al sector Grandvalira Grau Roig. Foto: Cedida

Les estacions de Grandvalira Resorts i Ski Andorra han organitzat aquest matí de dijous la tercera edició de la jornada “Muntanyes Netes”, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. Més de 250 persones han participat en una recollida de brossa conjunta que s’ha realitzat a tots els dominis del país. Amb aquesta jornada, les estacions volen mantenir cura de l’entorn que les acull durant l’hivern, netejant la brossa que es deixa a les pistes un cop ja no hi ha neu, i conscienciar sobre la importància de respectar i protegir el medi natural, evitant-hi l’abocament de restes o residus.

Entre els participants, hi havia treballadors de les estacions, així com membres de diferents entitats col·laboradores dels dominis i ciutadans que s’han volgut inscriure a la iniciativa, tant d’Andorra com de fora del país. Enguany, com a anècdota, s’ha comptat amb una parella de voluntaris de Polònia.

Els responsables de qualitat de totes les estacions, que han liderat la iniciativa, han repartit els participants per diverses pistes dels dominis per a recollir brossa i posteriorment tothom s’ha retrobat per pesar els residus agafats i separar-los per a un correcte reciclatge. En aquesta tercera edició s’han recollit un total de 1.291 kg de brossa.

“És vital cuidar l’entorn de les estacions i protegir-lo, i alhora conscienciar de la importància de cuidar les nostres muntanyes, per això organitzem aquestes jornades anuals, les quals han tingut molt d’èxit en les tres edicions que hem celebrat ja”, ha assegurat Víctor Torres, responsable de sostenibilitat de Grandvalira Soldeu – El Tarter. Un cop acabada la feina, els voluntaris han pogut gaudir d’un refrigeri per a recuperar forces en diferents punts del servei de restauració de les estacions.

Així mateix, com és habitual, durant l’estiu també es convocarà una nova recollida de residus conjunta amb els clubs i federacions d’esquí del país als diferents sectors, que també volen aportar el seu granet de sorra en la cura del medi ambient i amb la neteja de les pistes a l’estiu.