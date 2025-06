Baró (PS) qüestiona la necessitat de la possible contractació de Xavier Mujal

Pere Baró, president del Partit Socialdemòcrata (PS)

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat aquest dijous, a Sindicatura, una pregunta escrita adreçada al Govern per a aclarir quines serien les funcions del periodista, Xavier Mujal, dins l’estructura de l’Executiu. Baró es qüestiona si existeix aquesta necessitat, en una posició que fins ara és inexistent. És per aquesta raó, i per a tenir més dades, que el socialdemòcrata demana tenir la informació detallada de les persones que conformen l’equip de comunicació. En aquest mateix sentit, Baró vol saber quines serien les funcions del professional en aquest departament i per què fins ara no les cobria ningú.

Segons Baró: “Els càrrecs de confiança haurien de ser professionals acreditats i amb unes tasques professionals definides abans de la seva contractació”, i ha afegit que “no podem utilitzar aquestes places per a retornar favors polítics”.

Per als socialdemòcrates, aquesta manca de transparència hauria de fer reflexionar al Govern de Demòcrates, i “si aquest procediment que utilitzen tan habitualment és el correcte”. Per als socialdemòcrates és clarament un acte de nepotisme.

Els socialdemòcrates, esperant la resposta per part de l’Executiu, que haurà de respondre la qüestió de forma escrita en els terminis establerts, es reserven la possibilitat de seguir demanant informació, en favor de la transparència, que és “fonamental per al bon funcionament de les institucions”.