L’Spartan Race més internacional es concentrarà a la plaça dels Arínsols d’Encamp

Presentació de la present edició de l’Spartan Race (Comú d’Encamp)

Encamp acull aquest cap de setmana la novena edició de l’Spartan Race, una cita esportiva internacional que s’ha consolidat en el calendari de la parròquia i que any rere any rep milers de participants d’arreu del món. El Comú d’Encamp, Andorra Turisme i l’organització de l’Encamp-Andorra Spartan Trifecta Weekend 2025 han presentat aquest dijous l’esdeveniment, que preveu acollir més de 4.100 corredors de 53 nacionalitats i que serà la trobada amb més representació internacional fins a la data.

El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha destacat la importància i l’orgull que suposa per a Encamp poder rebre l’Spartan Race 2025 al centre de la població, ja que aquesta edició es concentrarà a la plaça dels Arínsols i recuperarà com a punt d’arribada l’aparcament del Prat de l’Areny. Així mateix, Fernàndez ha aprofitat per a recordar que les primeres edicions van tenir lloc a Grau Roig i que “haver-ho portat aquí ha demostrat que és un èxit”.

El conseller d’Esports, Finances i Reactivació econòmica, Nino Marot, també ha agraït la col·laboració de tots els establiments d’hoteleria i de restauració i ha recordat que cinc d’ells es desplaçaran fins a la plaça dels Arínsols per a donar servei a tothom que visiti el “village”. Marot ha clos la intervenció assegurant que serà “una edició d’èxit”.

Pel que fa a l’organització, el director d’Spartan Espanya i Andorra, Àngel Sanz, ha detallat que un 20% del recorregut serà nou gràcies al fet que Encamp dona possibilitat de canviar-los cada any. “Fem coses pel món i és molt difícil trobar un lloc tan fantàstic per a treballar”. Sanz ha subratllat l’increment de participació andorrana respecte a l’any anterior. En aquest sentit, les xifres de participants del Principat suposen un 3% dels 4.124 inscrits mentre que l’espanyola n’és un 53% i la resta de nacionalitats el 44%. “Hem consolidat Andorra com el destí europeu. La carrera d’Encamp és el destí europeu”.

Finalment, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha posat èmfasi en les dades obtingudes sobre l’edició de 2024. La valoració de l’esdeveniment a Encamp va ser molt positiva, amb un 8 sobre 10, un 92% de participants pernoctant al país i un impacte econòmic de 2,2 milions d’euros.





Curses i obstacles per a tothom

El tret de sortida de l’Encamp-Andorra Spartan Trifecta Weekend 2025 serà aquest divendres, 6 de juny, amb la Kids Race, un recorregut d’entre 1 i 3 quilòmetres de distància amb més d’una desena d’obstacles. La cursa infantil comptarà amb la participació de 700 alumnes de les escoles d’Encamp i el Pas de la Casa, un fet que s’ha destacat des del Comú. “Gràcies a tota aquesta base, que ja són espartans des dels 5-6 anys i que vindran a participar i agrair la col·laboració de les escoles andorrana i francesa”.

Pel que fa a dissabte, 7 de juny, Encamp acollirà les modalitats Ultra -la més llarga, amb 50 quilòmetres i 60 obstacles-; Beast -21 quilòmetres i 30 obstacles; i part de l’Sprint -5 quilòmetres amb 20 obstacles-. Finalment, diumenge 8 serà el torn per a la resta de la competició Sprint i per a la Super, on les persones participants hauran de superar 25 obstacles durant un recorregut de 10 quilòmetres.





Afectacions de trànsit

L’Spartan Race suposarà algunes afectacions a la xarxa viària d’Encamp durant aquest cap de setmana. Pel que fa a la circulació, l’avinguda Joan Martí (des de la rotonda Prat de Genil fins a la cruïlla de l’avinguda Rouillac) quedarà tallada de les 9:15 de divendres fins a les 20 hores del diumenge, 8 de juny, mentre que la carretera de Vila-Beixalís ho estarà dissabte entre les 7 i les 13 hores. Només s’obrirà pas als Serveis d’Urgència, als cortalans i als ciclistes, la resta de vehicles no podran accedir a la Massana durant l’horari especificat.

Les línies L2, L3, L4 i l’Uclic anul·laran les parades que van des de la rotonda de Prat de Genil fins a la que connecta la CG-2 amb l’avinguda François Miterrand i s’habilitarà una parada provisional a la rotonda de l’antic telecabina i una altra davant de la benzinera del vial de l’Obac. Així mateix, els aparcaments comunals de Les Feixes del Funicamp i del Prat de l’Areny estaran tancats.