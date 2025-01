Triplet d’ors i una plata per a Andorra en la primera jornada del Trofeu Borrufa

La desfilada per equips del Trofeu Borrufa (Toni Grases)

Aquest matí de dilluns s’ha disputat la primera jornada del Trofeu Borrufa d’Ordino Arcalís, que enguany celebra ja la seva 33a edició i en el qual participen prop de 250 corredors provinents de fins a 23 països diferents. Així, ha tingut lloc la prova d’eslàlom U16 a la pista de la Portella del Mig, tant en masculí com en femení, i la de gegant U14 a la pista Les Canals, també en ambdues categories. Ha estat una gran jornada per a la delegació andorrana, que ha aconseguit fer-se amb tres medalles d’or i una de plata, refermant així la bona feina que s’està fent des del Principat en matèria d’esquí amb una generació d’esportistes que puja molt forta i amb una gran qualitat.

Domini andorrà en l’eslàlom U16

La delegació andorrana U16 ha completat una gran participació fent-se amb la medalla d’or tant en femení com en masculí. En la categoria femenina, Etna Pou ha revalidat la primera posició que ja va aconseguir l’any passat amb un temps total, sumant les dues mànegues, d’1’12”36. Laia Figuls (+3.64), de l’equip espanyol, i la neerlandesa Sanne Lucas (+5.17), han aconseguit la segona i tercera posició respectivament. El podi, que en el Trofeu Borrufa el conformen els primers cinc classificats, l’han completat Pilou Pouzens (FRA, +6.87) i Victoria Meneghetti (GBR, +7.47) en la quarta i cinquena posició. Cal destacar els descensos de Xènia Cerro i Júlia Capdevila que han entrat al Top-10 per a Andorra amb la 8a i 9a posició respectivament.

En l’eslàlom masculí, Max Black ha firmat una gran actuació amb un temps d’1’09”.05 que l’ha catapultat a la primera posició. El podi, que també ha estat molt divers pel que fa a nacionalitats, l’han completat el britànic Max Chapman (+2.47), els francesos Adonis Marinier (+3.50) i Peio Caussieu (+3.98) i el belga Ferre Baverlin (+4.18). La delegació tricolor U16 ha gaudit d’altres actuacions destacables com les d’Eric Guimerà (6è), Guilem Rous (8è), Marc Visa (10è) i Manel Romo (12è).





Un altre or i una plata més per a la delegació andorrana en U14

En la modalitat de gegant U14, la representació andorrana masculina s’ha penjat una nova medalla d’or amb l’actuació d’Aitor Corbalain que ha tancat les dues mànegues amb un temps d’1’58”08. L’han seguit al podi els francesos Thomas Compagnet (+2.46) i Oihan Cottereau (+2.75), Joaquín Camacho (+3.07), de l’equip d’Espanya, i el també francès Arthur Guasch (+3.20), respectivament.

Pel que fa a les esquiadores d’aquesta categoria, l’andorrana Mia Pintado ha aconseguit penjar-se la medalla de plata completant les dues mànigues amb un registre que l’ha deixada a només 22 centèsimes de la vencedora, l’hongaresa Gerda Kovari, que ha obtingut la primera plaça amb un temps total de 2’01”17. Han pujat al podi la britànica Audrey Curtis (+0.34), la neerlandesa Lotte Dekker (+0.63) i la canadenca Lillie Magee Dumoulin (+1.32) en una prova que ha estat molt disputada i ha mostrat molt nivell. Pel que fa a la resta de representants andorranes d’aquesta modalitat, cal destacar els resultats obtinguts per Matina Axias, Naia Antor i Chloe Peris, que han acabat en 9a, 11a i 13a posició, respectivament.





Desfilada de banderes per a la cerimònia inaugural

Un cop finalitzades totes les proves d’aquesta jornada, els equips de les diferents delegacions s’han reunit per a la cerimònia inaugural del Trofeu Borrufa, un dels moments més vistosos i emblemàtics de la competició. La meteorologia no ha frenat les ganes i l’alegria dels joves esportistes, que han participat en la tradicional desfilada de banderes per països, la qual, aquest any, s’ha realitzat a l’Andorra Congrés Centre d’Ordino (ACCO). Posteriorment, s’ha procedit a l’entrega de premis dels guanyadors d’aquest dilluns. En l’acte també han tingut llocs els tradicionals parlaments de les autoritats, en aquest cas de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i de la cònsol major del Comú d’Ordino, Maria del Mar Coma. Ambdues han donat la benvinguda a Ordino a tots els esportistes i els han desitjat el millor en les seves respectives curses.

Aquest dimarts tindrà lloc l’eslàlom U14 a la Portella del Mig i el gegant U16 a Les Canals, tant en femení com en masculí, i al vespre tindrà lloc el sopar de delegacions, un acte molt amè per a fer coneixences i compartir anècdotes entre els representants dels diferents països participants.





Seguiment en directe

Tots els resultats de les competicions es poden seguir cada dia a través de la web www.borrufa.com, així com a la web de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) on hi ha un espai dedicat als resultats de les curses a través del cronòmetre que retransmet en directe les posicions de cada corredor un cop superada la meta. També es pot fer un seguiment tant de la competició com dels aspectes més socials a través de les xarxes del trofeu: Instagram i Facebook. Totes les fotografies oficials dels corredors, així com dels diferents actes socials i lliuraments de premis, estan disponibles per a la seva descàrrega aquí.