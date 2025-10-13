Un arrestat per conduir amb el permís retirat i, un altre, per incomplir una ordre d’expulsió

El Cos de Policia ha detingut, aquesta darrera setmana, un home, de 68 anys. L’individu en qüestió va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia ja que va ser controlat mentre estava conduint amb el permís retirat. La patrulla el va reconèixer quan el va veure circular amb el seu vehicle per la carretera general número 1 (CG-1).
En una altra ordre de detencions, un home de 57 anys i no resident al Principat d’Andorra va ser arrestat el passat dijous, a la tarda, a la frontera del riu Runer com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública ja que estava incomplint una ordre d’expulsió.