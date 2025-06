L’EEBE U19 continua entrenant el físic abans de les dues estades a Corralco

L’equip U19 de l’EEBE, al CTEO (FAE)

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) es troba a Andorra entrenant amb l’habitual treball físic de pretemporada. La previsió és fer dues estades llargues a Corralco (Xile), la primera al mes d’agost. Del 29 de juliol al 19 d’agost el grup al complet entrenarà en neu a Xile en la que serà la primera estada llarga de la pretemporada. Fins que arribi aquella data, l’equip entrena a casa i ho fa amb la preparació física al Centre de Tecnificació d’Ordino sota les ordres de Romain Chamayou, preparador físic dels més joves.

En acabar la primera estada en neu, el grup tindrà uns dies de descans per a tornar al treball físic i preparar una segona estada a Xile, que està prevista del 16 de setembre a l’11 d’octubre, quan ja arribaran les primeres curses.





Xavier Salarich, responsable de l’EEBE U19, explica com està desenvolupant-se la pretemporada i els plans pels pròxims mesos: “Vam començar gràcies a Grandvalira del 20 al 25 d’abril, que ens van permetre entrenar a la instal·lació. Vam fer un bon treball de base, sobretot amb els nous integrants que han passat de l’U16 a l’U19. Després vam estar al maig altres cinc dies aprofitant la neu i la poca gent que hi ha en aquella època allà per a poder fer volum i seguir el pla.

Ara tenim dos mesos amb el focus posat en el físic, amb el preparador Romain Chamayou, i la idea és anar cap a Xile, com aquests últims anys, amb dues tandes. Primer volum i després de l’aturada d’un mes de pausa i físic, tornar per a encarar les primeres curses de velocitat per a la gent de segon any i per als del primer any fer les primeres FIS per a intentar millorar rànquing o obtenir els primers punts per a arribar a Europa amb punts. Un cop es torni a casa, a l’octubre, ja s’analitzarà què es farà, o bé anar cap a Escandinàvia si les condicions estan bé, o fer glaceres. Amb tot, està per decidir”.