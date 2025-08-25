Peter Gerdol: “L’Àliga és una molt bona pista per a les proves de velocitat i estic segur que tindrem unes bones curses”

Grandvalira ha rebut, aquest dilluns, la visita dels responsables de la Copa del Món femenina d’esquí alpí de la Federació Internacional d’Esquí (FIS). La trobada ha reunit els tècnics de l’ens internacional i del Comitè Organitzador amb l’objectiu de tractar tots els aspectes esportius i operatius de la pròxima Copa del Món que tindrà lloc a la pista Àliga d’El Tarter els dies 28 de febrer i 1 de març.
Santi López, director esportiu de l’esdeveniment ha dirigit la inspecció que s’ha centrat principalment en avaluar la sortida, l’arribada, les xarxes de seguretat, o el traçat, entre d’altres, tot recorrent els 2,7 km de longitud de la pista on es disputaran les proves de descens i supergegant. Des de la direcció de cursa, López ha destacat l’experiència acumulada al llarg de les anteriors edicions: “Sabem d’on venim, sabem cap a on anem i ens cal reajustar alguns aspectes. Aquestes visites ens ajuden a crear equip generant un ambient de col·laboració entre la FIS i el Comitè Organitzador”. Peter Gerdol, director del circuit FIS de la Copa del Món femenina, s’ha mostrat optimista: “Ha estat una bona visita. Ho hem vist en anteriors edicions, l’Àliga és una molt bona pista per a les proves de velocitat femenines i estic segur que tindrem unes bones curses”.
Amb la il·lusió de tornar a organitzar proves de velocitat del gran circuit blanc, David Hidalgo, director general del Comitè Organitzador de la Copa del Món ha explicat que la valoració de la jornada d’avui ha estat positiva. “Les inspeccions sempre consisteixen a buscar aquells petits detalls per a acabar de fer el recorregut més interessant, combinant la seguretat amb l’espectacularitat”. En la mateixa línia, Carles Visa, gerent de la FAE, ha expressat la satisfacció de tornar al calendari de la Copa del Món. “Les inspeccions són importants de cara els preparatius com també revisar si els nous reglaments tenen alguna afectació en termes de seguretat i necessitats a la sortida o a l’arribada”.
Durant la visita s’ha signat el document de compromís entre la FIS i la FAE en el qual es detallen els acords dels diferents aspectes organitzatius com ara el programa, els detalls tècnics de les pistes i de les curses, els recursos humans i tècnics de l’estació per a fer front a l’esdeveniment, el reforç de la seguretat a les pistes, la ubicació de la sala de premsa, l’allotjament, els punts d’hospitalitat destinats als equips, la sala d’acreditacions, i el pla mèdic i d’emergències, entre d’altres.