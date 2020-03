Ens agrada l’alvocat, sobretot en torrades amb oli i una miqueta de sal. Encara que també ens entusiasma (i molt) en la nostra pell i cabellera. I és que el rei dels esmorzars d’influencers no sols està de moda, sinó que és un súper ingredient en el món de la cosmètica. Per què? Repassem els seus beneficis en l’article d’avui. Un superaliment i un súper tresor L’alvocat és un superaliment que actua com un antioxidant natural, gràcies a les seves dosis de vitamines i minerals. Així, aquesta fruita que es coneix com «la pera del cocodril» i que té el seu origen a Mèxic, Guatemala, El Salvador i el Perú, s’alça com un gran aliat del foment de la regeneració cel·lular i circulació. Amb l’alvocat s’aconsegueix una pell més rejovenida i hidratada i es prevé l’existència d’irritacions. La forma més habitual de ser inclòs en el món beauty és com a oli d’alvocat. Aquest líquid opera com una font d’àcids grassos essencials insaturats i proporciona una profunda hidratació, enfortint la barrera cutània. Cosmètics rendits a l’alvocat Avocado Nourishing Hydration Mask, de Kiehl’s, és un cosmètic que garanteix la correcta hidratació de la pell, alhora que proporciona suavitat, força i lluentor al rostre. Així el cutis recupera la lluminositat, gràcies a una combinació d’ingredients molt nutritius (oli i base d’extracte d’alvocat i oli d’onagra i base d’extracte). El seu preu: des de 22€. Mascarilla facial de tejido con aguacate – hidratante y calmante, d’Apivita. Deixar la pell hidratada, suau i condicionada, a més de fresca, és l’objectiu d’aquest cosmètic formulat amb coco i enriquit amb oli d’alvocat. El cutis adquireix una aparença completament saludable i rejovenida amb aquesta màscara de teixit de biocel·lulosa. El seu preu: 6,50€. Crema de manos Secretos Hidratantes Ritual Revitalizador, de Dove. Aquesta loció amb oli d’alvocat i extracte de calèndula (tots dos ingredients rics en vitamina E) és una fórmula especialment concebuda per a pal·liar la sequedat de les mans més aspres. Després de la seva aplicació la pell de les mans recuperen la seva elasticitat i l’aparença revitalitzada. El seu preu: 2,49€. The Organic Restructuring Fluid Potion de My Organics. L’oli d’argan i l’oli d’alvocat es combinen de manera ideal en aquesta fórmula que té com a repte la reestructuració de la fibra capil·lar. A més, el producte de cura capil·lar controla la formació de puntes obertes i proporciona una gran lluentor a la cabellera. També actua com a protector de l’impacte de les eines de calor. El seu preu: 35€. Aceite Crema Aguacate y Manteca de Karité, d’Original Remedies, de Garnier. Les propietats suavitzants de l’alvocat amb les nutritives de la mantega aconsegueixen que aquest sigui un cosmètic ideal per a combatre l’encrespament capil·lar. Així la cabellera està revitalitzada i fresca. L’oli d’alvocat també està present en alguns productes de maquillatge. Un exemple és el Magic Blush, de Camaleon Cosmetics. Es tracta d’un coloret en crema de llarga durada que quan es fusiona amb la pell adquireix un to rosat suau (el blau), i més intens quan és negre. El fonamental és la seva capacitat de suavitzar i d’hidratar gràcies a l’oli d’alvocat (que es combina amb l’oli de jojoba i la mantega de Karité).