Encamp reconeguda novament amb l’Escombra de platí per implementar l’ADN caní per a millorar la neteja a la via pública

L’estand que el Comú d’Encamp té a Madrid (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha rebut novament “l’Escombra de platí” per part de l’Associació Tècnica per a la Gestió de Residus i Medi Ambient, ATEGRUS, membre de l’Associació Internacional de Residus Sòlids (ISWA) per la implementació de la “Campanya de control de tinença d’animals de companyia, recordant als propietaris els deures i obligacions a l’espai públic, i en especial per la mesura del genotipatge dels gossos mitjançant l’ADN caní que permet identificar als propietaris incívics i millorar la neteja de la via pública”, en paraules de l’organització.

ATEGRUS atorga cada dos anys, els premis de les escombres, de plata, or i platí a aquelles institucions i organismes que més destaquen per les seves iniciatives ambientals, premiant els esforços realitzats per a estimular els avenços tecnològics i de conscienciació, que serveixen per a anar millorant la qualitat de vida i la sostenibilitat.

El jurat ha valorat molts aspectes de la candidatura entre els quals el fet que la campanya de sensibilització hagi permès identificar el 83% dels propietaris d’animals mitjançant el genotipatge i un cop engegada la fase de recollida d’excrements en espais públics s’ha aconseguit identificar un 43% de les mostres recollides. El Pla de tinença responsable d’animals inclou també destinar diversos agents de circulació i un agent del medi a realitzar en una primera fase la campanya informativa i posteriorment el control del compliment de la normativa, per tal de reduir els excrements a la via pública, entre altres accions i mesures.

El conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, André Riba, ha agraït la bona feina que diàriament fa tot l’equip comunal i ha recordat que “s’ha pogut implementar també gràcies al fet que la gran majoria de comuns vàrem unir esforços per a posar-lo en marxa”. Riba ha detallat que “a Encamp vàrem anar més enllà del genotipatge creant un equip de control i diverses accions de sensibilització” per a una tinença responsable d’animals i “aconseguir millorar la situació dels excrements a la via pública”. Riba ha indicat que cal continuar avançant perquè hi ha “tolerància 0 amb els propietaris incívics”.

El veredicte s’ha donat a conèixer aquesta setmana, i l’acte d’entrega del guardó ha tingut lloc en el marc de la Fira Internacional de l’Urbanisme i del Medi Ambient TECMA que té lloc a Madrid, on el Comú d’Encamp té instal·lat un espai d’exposició.

El Comú ja va rebre el guardó de l’escombra de plata l’any 2010, l’escombra d’or el 2014, i la primera escombra de platí l’any 2018 i 2021.

Aquest concurs es desenvolupa des de 1987, la primera edició va ser convocada per la Unió Europea dins l’Any Europeu de Medi Ambient i la seva organització a Espanya va ser encarregada a ATEGRUS®, Membre Nacional de la ISWA (International Solid Waste Association). Les edicions següents van tenir lloc des de 1990 amb una periodicitat biennal.

Al llarg de la seva història, el concurs ha atorgat més d’un miler de guardons a municipis, diputacions, cabildos, comunitats autònomes, empreses i universitats d’Espanya, Andorra, Portugal, Mèxic, Xile, Argentina i Perú.