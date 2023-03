L’Ajuntament de la Seu d’Urgell arranjarà i pavimentarà el camí del Mesclant de les Aigües

Camí del Mesclant de les Aigües (Google Maps)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat recentment el projecte d’arranjament i pavimentació del camí del Mesclant de les Aigües, que connecta la part sud-oest del nucli urbà amb la confluència dels rius Segre i Valira. Les obres tenen un pressupost de 65.973 euros, IVA inclòs.

El vial dona accés a diverses edificacions disperses i finques en aquesta part del municipi urgellenc. Té una amplada entre 3,5 i 4 metres. Les obres abasten una longitud de 670 metres, en una zona força plana. Actualment hi ha un tram pavimentat de 85 metres que està força desgastat i, per això, se’l vol renovar. La resta del camí és de terra i ara hi ha diversos sots i irregularitats.

Una altra millora que s’hi vol fer és la neteja de la vegetació que hi ha crescut als marges, sobretot al segon tram, perquè aquesta massa vegetal fa el pas encara més estret. Finalment, també es vol refer algunes tapes de clavegueram que han quedat parcialment cobertes per la terra.

Per tot plegat, l’actuació es dividirà en tres trams. Al primer, de 77 metres, s’hi estendrà una capa de mescla bituminosa per a consolidar el paviment ja existent. Al segon, que fa 357 metres i no està pavimentat, s’anivellarà i compactarà la base actual i després s’hi construirà el nou ferm, amb una base de 20 centímetres de gruix. I al tercer, també s’anivellarà i compactarà la base actual, es construirà el nou ferm, es farà un pendent transversal a la cuneta i es desbrossarà els marges. El termini d’execució previst és d’un mes.