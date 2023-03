Portada del llibre “La política que vindrà”, d’Elisenda Alamany

Títol: La política que vindrà

Autor/a: Elisenda Alamany Gutiérrez

Pàgines: 288

Editorial: Enciclopèdia Catalana

Hi ha un canvi d’època, davant d’una societat que ha evolucionat molt en els darrers anys. I malgrat tot, la política segueix igual, gairebé sense immutar-se per tants canvis. Des de l’experiència d’una persona que aterra en la política institucional, Elisenda Alamany s’atreveix a imaginar com es poden adaptar les persones a la societat del segle XXI i quina política es trobaran en el futur.

Amb un llenguatge planer i de la mà d’experts referents en els seus àmbits com Genís Roca, Liliana Arroyo, Ignacio Sánchez-Cuenca, Jordi Sellas, Miriam Hatibi, Quico Miralles, JA Donaire, Maria Sisternas, Miquel Rosselló, Gemma Ubasart, Virginia García Beaudoux, Marta Pontnou, Jorge Moruno, Alba Alfageme, Manel Vidal i Jorge Lago, aborda quins han de ser els nous tipus de lideratge, la nova estètica de la política, les dificultats de l’esquerra per a arribar als seus votants, i també el futur de l’independentisme deslligat del Procés.





