La temporada de l’Auditori inclou sis concerts d’artistes nacionals i internacionals i un cicle de dansa contemporània

Auditori Nacional d’Andorra. Foto: Arxiu

Amb l’objectiu de continuar donant un impuls al talent andorrà i acostar al públic del país els principals grups del panorama musical, la temporada de l’Auditori Nacional del 2024, presentada aquest dimarts en roda de premsa, inclou sis concerts d’artistes nacionals i internacionals. A més, aquest 2024 se segueix amb la iniciativa engegada durant la temporada 2023 d’obrir la programació a altres disciplines artístiques, incloent-hi, en aquesta temporada, un cicle de dansa contemporània a l’espai Foyer de l’Auditori, a Ordino.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que “l’objectiu és poder incloure Andorra al circuit d’artistes internacionals i acostar aquests al públic andorrà”. A més, segons Bonell, amb la programació d’artistes del país “permetem que l’Auditori sigui un escenari de projecció per a ells i perquè el públic del país els pugui conèixer”.

Per la seva banda, el cap de l’àrea d’Acció cultural, Joan-Marc Joval, ha definit la temporada com “eclèctica, variada i que atén els gustos de tota la població”. A més, segons Joval, la política de preus per sota dels 30 euros prevista permet “acostar la cultura a tots els públics”.

La temporada s’obrirà el 12 de gener amb l’actuació de la reputada pianista i compositora contemporània catalana, Laura Andrés, que presentarà el seu nou àlbum, ‘Venus’. El 3 de febrer actuarà a l’escenari de l’Auditori Nacional el grup andorrà Komanem, que interpretarà cançons del primer i segon àlbum de la banda. El dia 24 d’aquest mateix mes -febrer- el cantant i músic portuguès Salvador Sobral, guanyador del Festival d’Eurovisió 2017, trepitjarà per primera vegada el Principat i l’escenari de l’Auditori Nacional.

El dia 7 de març la rapera xilena, Ana Tijoux, presentarà a l’Auditori Nacional el seu nou disc, Vida, el projecte musical en el qual transmet tota la seva essència. La seguiran els germans Ginestà, el 19 d’abril, que amb nou disc i nova gira pujaran per primera vegada a l’escenari ordinenc. I els encarregats de cloure la temporada 2024 seran els Persèfone, que tornen als escenaris del Principat acompanyats de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, oferint així una experiència única que serà enregistrada en vídeo i àudio.

Pel que fa al cicle de dansa contemporània, que se celebrarà a l’Espai Foyer de l’Auditori, Xavi Pérez obre la programació amb l’obra ‘Credere’ el 29 de gener, un espectacle solo multidisciplinari produït per l’Escena Nacional d’Andorra i l’ERA Arts Escèniques. El 23 de març hi actuaran Clémentine & Lisard, amb l’obra ‘Scotoma’, una producció catalanofrancesa que convida a reflexionar sobre l’atenció i el que la captura i la dirigeix. I clourà el cicle de dansa l’artista andorrana, Emma Riba, amb l’espectacle ‘Això és casa meva (o de moment això és així)’, a través del qual l’artista busca reflexionar sobre la identitat i pertinença a un espai autodenominat casa. Un espectacle que és un treball en desenvolupament i d’investigació de Riba.

Les entrades ja es poden adquirir a www.cultura.ad, i també a www.agenda.ad. El preu de les entrades de la temporada varien segons els espectacles, i disposa de preu reduït per a les persones amb Carnet Jove.