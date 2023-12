La Seu organitza actes per a La Marató de TV3 dedicada a la salut sexual i reproductiva

Cartell de La Marató de TV3 a la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

Aquesta setmana la Seu d’Urgell celebrarà una vintena d’activitats solidàries a favor de La Marató de TV3 que se celebrarà aquest diumenge 17 de desembre, i que està dedicada a la salut sexual i reproductiva (SSIR), amb el lema ‘La Marató que dona llum’.

Un any més, la capital alturgellenca ha organitzat multitud de propostes per a mobilitzar a la ciutadania, que en aquesta 32a edició es dedica per primera vegada a aquesta temàtica, que, segons els professionals de la salut, engloba el conjunt de patologies que afecten més la població, en tots els aspectes de la vida i al llarg de tota la vida. Són malalties que tenen una prevalença (proporció de persones afectades en una població i moment concrets) de 3 milions de persones a Catalunya, i una incidència (nombre de casos nous que apareixen en una població i moment determinats) que s’estima en 210.905 nous casos cada any. Aquestes són xifres significativament elevades que, a més, representen un cost sanitari considerable per al sistema de la salut, situat en el 12,2%. En l’àmbit de la recerca, els equips d’investigació en salut sexual i reproductiva signen el 9% de les publicacions científiques catalanes, que els posicionen en la mitjana mundial.





Programa d’activitats pro La Marató de TV3. Per la salut sexual i reproductiva

• Bar Dandy pro Marató de TV3. Urna solidària per la salut cardiovascular. Fins el 17 de desembre.

• L’Esplai de la Gent Gran farà una donació solidària pro Marató de TV3 amb la venda d’obres fetes pel taller de pintura i dibuix.





DIMECRES 13 DE DESEMBRE

• 19.15h Marxa nòrdica per La Marató de TV3 a càrrec de l’Associació Nòrdic Walking-Nòrdic Esports.





DIVENDRES 15 DE DESEMBRE

• Tarda d’activitats dirigides pro Marató TV3 al Centre Esportiu Esquitx. Donatiu de 5 euros per inscripció pro Marató TV3.

• 17.00h Activitats per a tots els públics, a càrrec dels veïns de la plaça del Camp del Codina.





DISSABTE 16 DE DESEMBRE

• Cercavila i ballada de gegants i grallers: Associació de geganters de la Seu d’Urgell. Mercat i carrers de la ciutat. Durant tot el matí.

• 9.30 a 13.30h matinal d’activitats dirigides, Urban Sport la Seu Padel &Fitness.

• Concert de Nadal pro Marató de TV3, a càrrec de l’Orquestra de Cambra Cadí. A la sala Sant Domènec. Aportació de 10 euros.





DIUMENGE 17 DE DESEMBRE. MATÍ

• 9.00 h Campionat de petanca i campionat de botifarra pro Marató de TV3. A les pistes municipals de petanca, organitzat pel Club de Petanca La Seu.

• Golf Indoor a la zona esportiva municipal. 2€ per inscripció destinats a la Marató de TV3. Activitat a càrrec del Consell Esportiu de l’Alt Urgell.

• Coreografia oberta a tothom a l’Espai Municipal de Dansa. Hi haurà una guardiola solidària per fer-hi donatius que es destinarà a La Marató de TV3.





De les 10h a les 14h a la Plaça Joan Sansa:

• Venda de joguines i de jocs: AMPA la Salle

• Parada solidària pro Marató: Associació contra el Càncer

• Fes-te diable per la Marató: Associació de Diables de la Seu d’Urgell

• Puja al cotxe de la Policia Municipal

• Observació solar: Agrupació Astronòmica de La Seu d’Urgell (AASU)

• Venda de productes típics del Marroc: Comunitat Musulmana

• Calderada solidària Pro Marató. A partir de les 13h. Venda de tiquets el mateix matí a partir de les 10h, hi haurà taules a la Plaça per a poder menjar, i també es podrà endur (cal portar recipient). Preu de la ració: 5 euros. A càrrec de la Confraria de Sant Antoni Abat.

• Parada solidària pro Marató TV3. Venda de productes. A càrrec de l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell i de l’Associació Urgellenca de Dones.

• Xocolata i coca. Parada solidària pro Marató TV3. A càrrec de l’Associació Menja’t l’Alt Urgell.

• Masterclass Zumba pro Marató TV3 a càrrec d’Urban Sport La Seu Padel & Fitness. A les 11.30h.

• De les 12.30h a les 14h. Ballada de Sardanes (cd): Amics de la sardana.





DIUMENGE 17 DE DESEMBRE. TARDA

• Quinto popular pro Marató. A la Sala Sant Domènec organitzat per l’Associació urgellenca de dones i l’Associació de Dones i Confraresses. A les 17.00h.