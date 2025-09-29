La Subida a Onil homenatja a Gerard de la Casa, que signa un nou podi al Campionat d’Espanya

El pilot del Principat, Gerard de la Casa (Ford Fiesta Baporo Motorsport), va tancar aquest cap de setmana la temporada de curses de muntanya pel que fa al calendari del Campionat d’Espanya 2025 (CEM) format per sis proves puntuables. La Subida Internacional Onil va tornar a ser un dels grans esdeveniments esportius de l’any a terres alacantines amb la participació dels millors pilots d’aquesta modalitat de l’automobilisme.
Entre ells, l’andorrà Gerard de la Casa, que va prendre la sortida de la prova ja com a flamant campió de la temporada 2025 Estatal de la categoria turismes, títol aconseguit de forma matemàtica en l’anterior competició disputada a les Illes Canàries.
Homenatge a Gerard de la Casa
El divendres es va fer la tradicional cerimònia protocol·lària de sortida, amb la presentació de tots els equips participants. Gerard de la Casa va ser un dels grans protagonistes de l’acte en el qual va rebre l’homenatge de l’Automóvil Club de Alicante, entitat organitzadora de la prova, per la seva trajectòria al llarg de més de quaranta-cinc anys en el món de les competicions de l’automobilisme. El pilot andorrà va rebre de mans del president de l’entitat, Enrique Mattes, una placa commemorativa i va rebre el reconeixement del nombrós públic present.
Gerard de la Casa, tercer a 120 km/h
El pilot de Gedith va aconseguir pujar de nou al podi, aquesta vegada en la tercera posició de la categoria turismes, després de marcar el tercer millor temps en la primera i segona pujada i ser segon en la tercera i última, amb unes mitjanes de 120 km/h. En el còmput final, una tercera posició molt celebrada per Gerard de la Casa que al final de la competició es mostrava molt satisfet. “Ha estat un cap de setmana rodó. Hem aconseguit un nou podi i no hem trencat res i estic molt content. Ha estat molt agradable competir de nou a Onil on l’ambient és espectacular i en el qual l’escalf dels aficionats és impressionant. Poques curses hi ha l’ambient que es viu en aquesta cursa”.
Classificació final Subida Internacional Onil categoria de turismes
|Cl.
|Pilot
|Vehicle
|1a cursa
|2a cursa
|3a cursa
|Total
|1
|José A. Fombona
|Audi RS 5 DTM
|2:19.130
|2:19.152
|2:19.649
|4:38.282
|2
|Manuel Rueda
|Porsche 911 GT3
|2:20.897
|2:20.385
|2:22.863
|4:41.282
|3
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|2:21.309
|2:21.457
|2:21.310
|4:42.619
Classificació final Campionat d’Espanya de Muntanya 2025
|Cl.
|Pilot
|Vehicle
|p.
|1
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|122
|(2 victòries)
|2
|José A. López Fombona
|Audi RS 5 DTM
|82
|(1 victòria)
|3
|Ismael Arquero
|Golf GTI TCR
|75