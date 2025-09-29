DA critica el cost “extraordinàriament alt” del projecte Caldes i demana un estudi d’impacte

“El projecte Caldes ha costat més de 5 milions d’euros a les arques públiques comunals. Una quantia extraordinàriament alta“, segons ha manifestat el conseller de Demòcrates + I, Gabriel Guerrero, durant la sessió de Consell de Comú d’Escaldes-Engordany d’aquest dilluns. Per aquest motiu, juntament amb les conselleres Anna Garcia i Gemma Bofarull, han demanat a la majoria un estudi d’impacte que permeti corroborar amb dades objectives quins “beneficis té el projecte per a la ciutadania d’Escaldes, i sobretot per a la ciutadania de la part alta“, han exposat.
Garcia ha estat clara: “ja no entrem si és aquest el tipus de projecte que hauríem escollit nosaltres, però ja hi és, ara el que cal és que tingui rèdit per als ciutadans de la parròquia, que mereix tenir retorn d’aquests més de 5 milions“. Per això ha instat la majoria que estudiï quins beneficis està tenint per al comerç i hoteleria, així com per als ciutadans, per a poder detectar “mancances i febleses, i definir millores per a treure un millor rèdit a la inversió feta“. A la vegada, també ha demanat que no s’oblidin els altres barris de la parròquia, “que també coneixen dificultats i on s’hi haurien d’abocar esforços i mitjans”, posant com a exemple l’avinguda Fiter i Rossell.
Per la seva part, Guerrero ha puntualitzat alguns detalls del cost del projecte, que n’expliquen l’elevat cost final, així com també la proposta de modificació de la despesa, de 650.000 euros, aprovada el juliol de 2024. Es tracta “d’imprevistos alarmantment diversos, causats per una gestió posada en dubte”: “estem parlant de 12 banyeres que han tingut un cost de més de 3.000 euros per banyera. O les aixetes, que han tingut un cost final d’uns 5.000 euros per unitat. I hi ha 49 aixetes”, ha detallat.
El cost del projecte Caldes ha estat exposat per la majoria arran d’una pregunta entrada al Consell pels consellers Demòcrates. “Per a respondre-la i justificar-se, la cònsol Rosa Gili ha assenyalat projectes d’altres comuns i del Govern fets recentment, així com ha ensenyat diverses fotografies a l’estil abans i després“. Guerrero ho ha titllat de “manipulació“, i “més tenint en compte que algunes de les fotografies eren molt antigues, de molt abans de les obres”, ha puntualitzat Garcia.
També en la sessió de Consell de Comú, els consellers de DA s’han abstingut de la liquidació del segon trimestre, ja que no comparteixen les prioritats pressupostàries de la majoria. Finalment, han lamentat que el Comú hagi de demanar un suplement de crèdit de 150.000 euros per a l’Andorra Taste -destinats a Andorra Turisme-, quan “és una quantia que s’abona cada any, la qual hauria d’estar inclosa en el pressupost anual”, al seu parer.