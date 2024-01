La Seu: Presentació del quadern “Família, poble i ofici” i del llibre “Succedanis d’eternitat”, de  David Gálvez

Cartell de la presentació del quadern Família, poble i ofici a la Seu (RàdioSeu)

La Biblioteca Sant Agustí acollirà aquest dissabte, a les 12 del migdia, la presentació a la Seu d’Urgell del quadern Família, poble i ofici. Aquest volum forma part de la col·lecció ‘Fer-se gran, quin regal’, que té com a objectiu ajudar els lectors a exercitar i treballar la memòria. Per això, aquests llibres s’adrecen especialment a la gent gran.

També aquest dissabte al migdia (12.30 h), al carrer dels Canonges, la Llibreria El Refugi oferirà la presentació de Succedanis d’eternitat, el nou llibre de David Gálvez. A més de l’autor, a l’acte hi parlarà el també escriptor andorrà Iñaki Rubio. En aquesta obra, publicada per Més Llibres, Gálvez obre al lector la porta d’un univers fascinant, oníric i introspectiu, a través de dotze relats tenyits d’uns referents literaris molt diversos que van de Verne a Cortázar, passant per Mark Twain.

També és molt diversa la temàtica que abasten aquests textos, que inclouen els caníbals del Tacoma, la morta ressuscitada a l’Street View de Google, les notes del quadern costumista del passatger jubilat del Clípol, una obra d’art amb forma de cap de gos o un cap de gos que sembla una obra d’art, les notes sobre cultes de pluja i fertilitat de G. H. Dereck, l’exercici de memòria d’un admirador desmemoriat de Quim Monzó, a travessia total per trames i èpoques de la gran literatura, l’enfonsament d’un vapor rumb a Sydney i la supervivència extrema de tres dels seus tripulants a la recerca febril d’un pub de Londres, perdut en un replec fondo de la memòria del narrador. El llibre compta també amb un epíleg de l’escriptor urgellenc Albert Villaró.