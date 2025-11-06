Andorra completa “més del 80% de les recomanacions de l’Examen Periòdic Universal de l’ONU sobre drets humans”

Andorra ha presentat aquest dijous, a Ginebra, l’informe del Principat en el marc del quart cicle de l’Examen Periòdic Universal (EPU) del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, en què “ha ressaltat el compromís ferm del país amb la promoció i protecció dels drets humans, i amb un multilateralisme exigent, però alhora inclusiu i respectuós de la diversitat”. En aquest sentit, durant l’exposició de l’informe, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha relatat que Andorra ha completat el 81% de les recomanacions de l’ONU de l’informe del 2020, i el 19% restant estan en procés d’implementació.
Entre d’altres, ha ressaltat que diverses de les recomanacions rebudes el 2020 feien referència a l’adhesió d’Andorra al Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals i ha recordat que al setembre el cap de Govern va signar el Pacte, que se n’ultimen els tràmits interns per a la seva ratificació i es preveu trametre’l al Consell General abans de finalitzar l’any.
El quart informe, presentat el mes d’agost passat, és el resultat d’un treball col·lectiu entre els diferents ministeris, el Consell General, l’Administració de Justícia i altres organismes com el raonador del ciutadà i l’Institut andorrà de les dones, i “mostra l’alt nivell d’aplicació de les recomanacions acceptades o parcialment acceptades el 2020, així com d’altres recomanacions de les quals el país havia pres nota”.
En matèria d’igualtat de gènere, Imma Tor ha posat en relleu la Llei per a la igualtat efectiva i la no-discriminació entre dones i homes, que introdueix mesures concretes per a garantir la igualtat real en l’àmbit laboral i social, així com la creació de mecanismes institucionals per a prevenir i sancionar la discriminació. Ha esmentat, entre d’altres, el pròxim aixecament de la reserva a l’article 30.2 del Conveni d’Istanbul que té per objectiu reforçar la protecció de les víctimes de violència envers les dones perquè es permet a l’Estat avançar compensacions econòmiques immediates en cas d’insolvència de l’agressor.
Durant l’examen també s’han explicat els avenços fets en matèria de lluita contra la violència de gènere, com la creació d’una Secretaria d’Estat d’igualtat i l’Institut Andorrà de les Dones, o les lleis vigents que garanteixen la igualtat de tracte i no-discriminació. També s’ha fet esment del projecte de llei per a equiparar els permisos de paternitat i maternitat a vint setmanes per a promoure la conciliació familiar i professional, que està a tràmit parlamentari.
La ministra també ha abordat el debat sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. En aquest punt, ha recordat que el Govern treballa en un text legislatiu amb l’objectiu que la interrupció voluntària de l’embaràs deixi de figurar al Codi Penal. La ministra Tor ha assenyalat, en aquest sentit, que es treballa per a trobar l’equilibri entre el dret de la dona i el sistema institucional del país.
En l’àmbit de l’habitatge, s’han explicat les accions preses durant els darrers temps, com les mesures per a limitar l’augment dels lloguers i crear un parc públic de 500 habitatges de lloguer assequible, la implementació del Programa d’accés al primer habitatge que facilita el crèdit immobiliari. .
En l’àmbit de la infància, ha recordat que la Llei dels drets dels infants i adolescents i el Pla Nacional per a la Infància i l’Adolescència 2022–2026, elaborat amb el suport del Consell d’Europa, han establert un marc legal modern que situa la prevenció, la sensibilització i la coordinació institucional al centre de les polítiques públiques.
D’altra banda, pel que fa a la inclusió educativa, la ministra ha remarcat que el sistema andorrà garanteix una educació gratuïta, plural i de qualitat per a tots els infants, amb la inclusió del 98,6% dels alumnes amb discapacitat a les aules ordinàries. Aquest principi d’inclusió, ha explicat, s’aplica a tots els sistemes educatius presents al país, amb recursos humans i materials adaptats a les necessitats de cada alumne. Així doncs, ha detallat que el Govern destina una mitjana de 18.352 euros anuals per alumne per a la inclusió de cadascun dels alumnes amb discapacitat. En paral·lel, el Govern treballa en la reforma de la llei que garanteix els drets de les persones amb discapacitat, amb l’objectiu d’incorporar les recomanacions del Comitè de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
Finalment, durant la intervenció també ha versat sobre l’atenció a les persones grans, i s’ha explicat, entre d’altres, que actualment més d’un miler de persones reben una pensió de solidaritat, que garanteix un ingrés mínim equivalent al salari mínim per a les persones majors de 65 anys amb rendes baixes.
Per a acabar, la ministra d’Afers Exteriors ha expressat el compromís del Govern de crear un mecanisme nacional de seguiment de les recomanacions abans del final del quart cicle, amb l’objectiu de reforçar la coordinació i l’eficàcia en la implementació de les recomanacions de l’EPU i dels instruments internacionals de drets humans.
Després de l’exposició, la delegació andorrana ha mantingut un diàleg interactiu amb delegats de 54 ’Estats membres de l’ONU. En aquest intercanvi s’han respost preguntes i reaccionat a recomanacions relacionades, entre d’altres, a implementar més mesures per a combatre els discursos d’odi envers col·lectiu vulnerables, continuar desenvolupant accions per a promoure la igualtat de gènere, continuar treballant en la despenalització de l’avortament, polítiques per a fomentar encara més una ocupació inclusiva de les persones amb discapacitat, protecció de la infància en l’entorn digital i dels drets de la gent gran, així com continuar redoblant els esforços per a garantir l’accés a l’habitatge, especialment a les persones més vulnerables.
Els estats membres de l’ONU, d’altra banda, han lloat i reconegut els esforços d’Andorra per a implementar les recomanacions derivades del darrer EPU i reforçar el marc dels drets humans, així com els avenços fets en moltes matèries, com el Pla nacional per a la infància i l’adolescència, l’aprovació de la llei que permet la unió civil entre persones del mateix sexe, el desplegament de mesures en favor de la igualtat i per a erradicar la violència de gènere envers les dones i els elevats nivells d’inclusió als sistemes educatius ordinaris dels infants amb discapacitat.
L’Examen Periòdic Universal (EPU) és un mecanisme del Consell de Drets Humans que estableix que cada estat membre de les Nacions Unides se sotmeti cada quatre anys i mig a l’anàlisi de les seves accions en matèria de drets humans. Durant la sessió prèvia, que va tenir lloc aquest mes d’agost, es van recollir les posicions de la societat civil.