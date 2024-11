La Seu fa millores en l’accessibilitat dels edificis municipals

Portes automàtiques instal·lades a l’Oficina de Turisme de la Seu (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha finalitzat les obres de substitució de portes i accessos dels diferents edificis municipals amb un sistema d’obertura automatitzat i corredís que té com a objectius, tal i com explica Jordi Mas, regidor responsable de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), “millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, millorar l’eficiència energètica d‘aquests edificis, garantir més seguretat i millorar també l’optimització de l’espai”.

Aquestes obres s’han dut a terme a l’edifici del propi Ajuntament, a la porta principal d’entrada, a l’accés a l’OAC i l’accés a l’àrea de rendes i recaptació. També s’han col·locat aquestes portes automàtiques a l’entrada de l’Oficina de Turisme Seu i Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, al Palau Municipal d’Esports, al centre cultural Les Monges, al centre cívic l’Escorxador i a l’Arxiu Comarcal.

Aquestes millores han tingut una inversió per valor de 140.000 euros.

En paral·lel, tant a l’edifici de l’Ajuntament com al centre cultural Les Monges s‘han instal·lat ambdues plataformes elevadores (cadires) per a persones amb mobilitat reduïda, que permeten salvar trams d’escales per a accedir a diferents dependències d’aquests edificis. Aquestes instal·lacions han tingut un cost total de 27.348,92 euros.