Detenen a Lleida una resident andorrana membre d’un grup criminal dedicat a les “estafes amoroses”

Dos agents de la Policia Nacional espanyola (RàdioSeu)

Agents de Policia Nacional han detingut a Lleida una ciutadana espanyola, resident a Andorra, per la seva presumpta implicació en un delicte d’estafa mitjançant el mètode de l’engany amorós. La dona detinguda formava part d’un grup criminal, especialista a contactar amb persones que feien servir diferents xarxes socials fins arribar a tenir una relació propera a l’amistat.

Posteriorment, intentaven passar a una fase d’afecte o confiança propera a una relació sentimental, arribant, fins i tot, a manifestar a través d’aquests mitjans electrònics el desig de traslladar-se des del seu país de residència fins a Espanya per a conèixer-s’hi i conviure-hi.

Aquesta intenció quedava frustrada en diferents ocasions per diverses causes, com ara problemes en duanes o fronteres, dificultats financeres per a pagar taxes pel trasllat, no disponibilitat de prou diners en efectiu per al viatge, etc.

Per aquest motiu, els integrants del grup proposaven als seus interlocutors que els enviessin certes quantitats de diners per a poder afrontar aquestes incidències. Les víctimes, que ja es trobaven en una situació de dependència emocional, arribaven a pagar les quantitats exigides.

En descobrir haver estat víctima d’un engany, les víctimes no només pateixen el deteriorament econòmic de les transferències executades, sinó també processos interiors d’impotència i culpabilitat per haver-se deixat enganyar així.

En tenir coneixement d’aquests fets, la Policia Nacional de Lleida va iniciar les indagacions per a determinar l’existència o no d’un grup criminal i verificar-ne la forma i l’àmbit territorial d’actuació.

Es va confirmar l’existència del grup criminal dedicat a estafes del tipus “amoroses”, sent una de les principals capitostes una ciutadana espanyola que residia a Andorra, de manera que va ser localitzada a través dels serveis exteriors espanyols en aquest país. El divendres, 15 de novembre, i ja en territori espanyol, es va produir la seva detenció.

Les transferències econòmiques que havia aconseguit a través d’aquest mecanisme d’engany arribaria a un import superior als 20.000 euros i, inicialment, es determinaria l’existència d’almenys dues víctimes, encara que la investigació continua oberta.

Des de Policia Nacional es posa èmfasi que no s’ha de tenir sentiment de culpa ni vergonya en denunciar, ja que els autors s’aprofiten d’aquesta circumstància per a delinquir de manera impune.

Si s’ha estat víctima o es coneix algú que pugui estar passant per aquesta situació, es recomana acudir a qualsevol dependència de la Policia Nacional o posar-ho en coneixement a través de la pàgina web https://www.policia.es/_es/colabora_informar.php#.