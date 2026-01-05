FEDA Cultura registra 9.122 assistents el 2025, el segon millor any de la sèrie històrica

Les activitats i visites que FEDA Cultura ha organitzat a l’MW Museu de l’Electricitat, al Camí hidroelèctric d’Engolasters i als centres escolars han sumat un total de 9.122 assistents al llarg de 2025. Tot i una reducció del 12,4% respecte a l’any anterior (10.410 assistents), aquesta xifra consolida el 2025 com el segon millor any de la sèrie històrica. “L’elevada participació posa en relleu l’interès creixent en la història, la cultura i la sostenibilitat que promou FEDA Cultura, així com l’eficàcia de les seves propostes tant a les seves instal·lacions com als centres escolars”.
Durant l’any, l’MW Museu de l’Electricitat ha rebut 5.574 assistents, que han pogut gaudir de l’exposició permanent i de dues mostres temporals: Una mirada sostenible, amb les imatges guanyadores de la segona edició del concurs fotogràfic de FEDA, i Carbó vegetal: l’or negre dels pobres, de Pascal Maitre, presentada en col·laboració amb l’Ambaixada de França. A més, els visitants han pogut participar en activitats complementàries que aprofundeixen en la història de l’electricitat i la rellevància de les energies renovables a Andorra.
Al mateix temps, el Camí hidroelèctric d’Engolasters ha registrat un nou rècord amb 2.590 assistents, un increment del 9% respecte a l’any anterior, impulsat per la participació d’esplais, les Nits d’Estiu i per les diverses activitats organitzades pel Comú d’Escaldes-Engordany amb el suport de FEDA.
Pel que fa a les activitats externes, durant el 2025 s’han dut a terme exclusivament en centres escolars i han comptat amb 958 assistents. En total, les activitats educatives dirigides a escolars han arribat a 2.805 participants, repartits entre l’MW Museu de l’Electricitat (1.463), el Camí hidroelèctric (384) i els centres escolars (958). Aquestes xifres evidencien l’interès dels alumnes per a conèixer la història i la cultura d’Andorra, així com per a aprofundir en temes com l’energia, la sostenibilitat i la conservació del medi ambient.
Durant l’any s’han dut a terme 57 activitats que han comptat amb 1.782 assistents, incloent-hi visites comentades, jornades de portes obertes, les Nits d’Estiu i tallers familiars. Pel que fa als tallers familiars, 171 assistents han participat en vuit activitats creatives, entre circuits elèctrics, manualitats amb materials reciclats i propostes vinculades a exposicions, com l’exposició sobre carbó vegetal.
Reforma museogràfica i futur de FEDA Cultura
L’any 2025 s’ha consolidat com el segon millor exercici de la sèrie històrica per a FEDA Cultura, un èxit que constata tant l’augment de l’interès en la història, els projectes i l’aposta per la sostenibilitat de FEDA com la importància de les aliances i el treball en xarxa. La reforma museogràfica, prevista inicialment per al 2025, es va tancar al setembre i el 2026 marcarà l’inici de la transformació del museu, amb una millora integral de l’accessibilitat i les instal·lacions. Aquesta ambiciosa transformació implicarà el tancament de l’edifici d’aquí a uns mesos, però FEDA Cultura continuarà present al territori a través de propostes al Camí hidroelèctric, activitats als centres escolars i accions en altres espais, “garantint el seu compromís amb la divulgació de la història, la cultura i la sostenibilitat”.