Un obrer de la construcció per la vida en un accident laboral

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Fòrum.ad

Un treballador de la construcció, de 29 anys, va patir un tràgic accident ahir dimarts mentre feia feines en un pis del centre d’Encamp. Hi ha oberta una investigació per a esbrinar els detalls exactes del fatal sinistre. Fonts policials indiquen que el jove va perdre la vida mentre estava treballant tot sol en un pis de l’avinguda Príncep Benlloch.

Per causes que encara s’estan investigant per part d’Inspecció de Treball i la Policia, li ha caure una paret de l’habitatge al damunt. El pes de la paret hauria acabat ofegant-lo, provocant-li una aturada cardiovascular.

Fins al lloc dels fets es va desplaçar el SUM, però els intents de reanimar la víctima van resultar infructuosos. L’obrer va arribar sense vida a l’hospital.