Liciten els plans de recuperació de l’àliga daurada, el trencalòs i el voltor negre

Un trencalòs. Foto: Arxiu

Amb l’objectiu de seguir preservant i potenciant la fauna del país, el Govern ha aprovat la licitació de tres plans de recuperació d’espècies d’ocells accipitriformes. En concret, l’Executiu vol desenvolupar els plans de l’àguila daurada, el trencalòs i el voltor negre, totes tres espècies en perill d’extinció. Aquesta decisió segueix el pla marcat pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i que té com a objectiu global tirar endavant els plans de recuperació de 15 espècies diferents, aprovats pel Govern, per tal d’aturar la regressió generalitzada que han sofert aquestes espècies i augmentar-ne els efectius poblacionals.

La base del treball tècnic és el reglament d’espècies de fauna protegides que llista les espècies en els diferents nivells de protecció (extingides, en perill d’extinció, amenaçades i protegides). Els plans de recuperació previstos a la Llei de conservació del medi natural, biodiversitat i paisatge tenen com a objectiu analitzar la situació de les espècies en perill d’extinció, així com les causes de la seva situació, delimitar i programar les accions i actuacions necessàries per a conservar i recuperar les poblacions o els hàbitats.

Els plans estan impulsats amb base científica d’experts i també han estat validats prèviament per la Comissió de coordinació i desenvolupament de l’Estratègia nacional de la biodiversitat (CENBA), que està constituïda per representants de Govern, dels Comuns, dels agricultors i ramaders, de la FACIP, de direccions de les estacions d’esquí, d’associacions de defensa de la natura, d’entitats de recerca i de federacions de vehicles motoritzats.

La licitació dels plans de recuperació és el segon paquet que es du a terme després que ja s’hagi iniciat el pla de recuperació de l’Almesquera, una de les 15 espècies en perill d’extinció que el Govern n’ha aprovat els plans de recuperació aquesta passada primavera.