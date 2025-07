La Seu acollirà la 1a Jornada de Coeducació Patrimonial del Pirineu

Cartell anunciador de la jornada (Aj. la Seu)

El dissabte, 8 de novembre, tindrà lloc a la Seu d’Urgell la 1a Jornada de Coeducació Patrimonial al Pirineu. Així ho han anunciat aquest dimecres la regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, la directora de la jornada, Anna Bonet, i la coordinadora tècnica de la mateixa, Clara López.

Aquesta jornada comptarà amb la participació d’investigadores, entitats socials i professionals de l’àmbit del patrimoni cultural i natural, que mitjançant conferències i taules rodones, compartiran les seves experiències. Estan adreçades fonamentalment a persones relacionades amb el món de l’educació, la història, el patrimoni i, en general, a qualsevol persona interessada en la coeducació i l’accessibilitat.

La voluntat de la jornada, tal i com s’ha explicat en la roda de premsa, és donar veu i suport a iniciatives i projectes transformadors vinculats a la coeducació i l’accessibilitat que s’estan desenvolupant al Pirineu, lluny dels referents més coneguts que sovint estan ubicats a les grans ciutats. Al Pirineu, la realització d’aquesta jornada és crucial per a aprofitar el ric patrimoni cultural i natural de la regió, promovent una societat més igualitària i una educació més inclusiva.

“Quan mirem patrimoni, quan mirem història, quan mirem cultura, moltes vegades s’expliquen des d’un únic punt de vista, i això redueix moltíssim tota la riquesa d’allà on venim. Per tant, aquesta jornada ens permet obrir aquesta mirada, poder veure la història en la seva totalitat, reconèixer la societat de la qual venim, una societat més silenciada, però recuperable”, ha manifestat la regidora d’Educació. Christina Moreno ha lloat l’organització d’aquesta jornada que “ens aporta aquesta riquesa a nivell de coeducació patrimonial”.

Respecte a l’eix central de la jornada, l’accessibilitat, la regidora d’Educació ha remarcat la importància que “la cultura, la història, arribi a tothom, pensant en clau que som una societat diversa, que hi ha un seguit de necessitats, a les que cal donar resposta”.





Coeducació patrimonial

La coeducació patrimonial és una eina essencial per a promoure la inclusió i la igualtat de gènere a través de l’educació i la preservació del patrimoni cultural i natural. Aquest enfocament posa èmfasi en la participació activa de totes les persones, especialment de les dones i col·lectius sovint invisibilitats (infants, gent gran, persones racialitzades, persones amb discapacitat…), en la construcció i difusió del coneixement patrimonial al Pirineu de Lleida.

Tal i com ha explicat la seva directora, Anna Bonet, la jornada neix amb l’objectiu de “fomentar el diàleg, la reflexió i l’acció conjunta per a avançar cap a un futur on el patrimoni sigui un espai de convivència, aprenentatge i equitat per a totes les persones”.





Concretament, la celebració d’aquesta jornada té els següents objectius:

Visibilitzar i reconèixer el paper de les persones que treball en zones rurals per la preservació i difusió del patrimoni.



Donar a conèixer com s’aplica la mirada de la coeducació patrimonial mitjançant experiències concretes d’equipaments del Pirineu.



Impulsar la coeducació patrimonial i l’accessibilitat com a eina per construir una societat més igualitària i inclusiva repensar el passat per transformar el futur.



Crear xarxes entre projectes, persones i equipaments patrimonials del Pirineu.





La jornada

Aquesta jornada és una primera sessió dedicada a promoure i compartir naixements -tot fent xarxa- sobre coeducació als territoris rurals. La jornada comptarà amb taules rodones per a compartir recursos, experiències o propostes de coeducació al Pirineu.

La jornada tindrà lloc a la sala la Immaculada de la Seu. Per a participar-hi cal fer inscripció prèvia gratuïta, a partir del 15 de setembre, a través de l’Espai Ermengol: https://agenda.laseu.cat/espaiermengol. El termini d’inscripció restarà obert fins el 31 d’octubre.

La jornada està organitzada per l’arqueòloga i educadora Anna Bonet, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, en col·laboració amb l’Àrea de promoció de la Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc Natural de l’Alt Pirineu.