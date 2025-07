El ministre Ladislau Baró reitera el compromís del Govern amb la formació integral dels joves

Els premiats d’enguany als Premis Nacionals a l’Estudi amb el ministre Ladislau Baró (SFGA)

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, han lliurat els Premis Nacionals a l’Estudi, aquest dimecres, a la sala d’exposicions de l’Espai Galobardes de Canillo. Es tracta d’un reconeixement que s’atorga als alumnes amb el millor expedient acadèmic de batxillerat i batxillerat professional dels tres sistemes educatius.

Aquest guardó “no només reconeix un expedient, és un reconeixement a una actitud. A una manera d’entendre l’educació com a eina de progrés individual, però també col·lectiu”, ha sentenciat el ministre Ladislau Baró en el seu discurs.

Amb aquest premi, el Govern reconeix l’esforç cap a l’excel·lència que fan els joves en la seva etapa preuniversitària. A part, entrega 3.000 euros a cada guanyador i els subvenciona les despeses de matrícula durant els estudis de formació professional superior o de primer cicle universitari a Andorra o a l’estranger, en cas que l’estudiant guardonat continuï estudiant.

El titular d’Educació ha reiterat el compromís del Govern amb la formació integral dels joves. Enguany, se celebra la vint-i-tresena edició dels premis, que ja han permès reconèixer vuitanta-nou alumnes. El ministre ha felicitat els guardonats i ha destacat l’esforç, “un valor que sovint passa desapercebut”, també la constància, la disciplina i la curiositat dels estudiants que els ha permès recollir els fruits que han sembrat al llarg de l’etapa educativa, esdevenint els millors alumnes de batxillerat i batxillerat professional del país.

Els guardonats d’aquest curs han estat Oriol Alís, alumne de l’Escola Andorrana de Batxillerat; Cesc Joval, que s’ha format al Col·legi Espanyol María Moliner; Clara Vila i Madina Khadidja, estudiants del Lycée Comte de Foix; i, Andrea Caldas, que ha estudiat al Centre de Formació Professional.

El curs vinent totes les persones que han estat guardonades volen continuar formant-se, dos dels quals per a estudiar a Espanya: Alís vol estudiar el grau en enginyeria mecànica, ja sigui a la Universitat Politècnica de Catalunya, o bé a la capital espanyola (a la Universidad Politécnica de Madrid o a la Universidad Carlos III de Madrid); mentre que Joval es decanta pel grau en medicina a la Universitat de Barcelona. Per contra dues altres joves estan interessades a seguir la seva trajectòria educativa a França: Vila vol estudiar ciències polítiques a l’Institut d’Estudis Polítics Sciences Po de París; i Khadidja vol estudiar la llicenciatura de llengües estrangeres aplicades a la Universitat de Tolosa. Finalment, Caldas es quedarà al Principat, ja que té la intenció d’estudiar el bàtxelor en infermeria a la Universitat d’Andorra.





Nou reglament del Premi Nacional a l’Estudi

Els guardonats del Premi Nacional per a l’Estudi s’han concedit seguint els criteris del nou reglament que va aprovar el Govern a finals del mes de maig. Per a poder facilitar als centres educatius la tria dels candidats al reconeixement, el text defineix de manera més precisa el concepte de qualificació d’expedient acadèmic com a nombre enter, amb dos decimals, que correspon a la mitjana de les qualificacions obtingudes en el batxillerat o el batxillerat professional. Com a novetat, respecte al reglament anterior, s’ha introduït un sistema objectiu de desempat basat en mèrits acadèmics i de participació dels alumnes durant els dos anys dels estudis de batxillerat. A més, s’ha establert una data fixa, el 16 de juny, per al càlcul d’aquesta qualificació.