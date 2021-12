La segona jornada de ‘L’esport ens connecta’ reprendrà l’entrega de premis als esportistes del país

La segona jornada de ‘L’esport en connecta’, les trobades de debat i diàleg amb la participació activa del sector de l’esport que enguany se celebraran de manera telemàtica durant tres dies, s’ha presentat aquest divendres. Tal com han explicat Riva i Ruiz, la trobada agafa el relleu definitiu de la Nit de l’esport. L’objectiu és “dedicar al món de l’esport un espai de retrobament entre les diferents federacions i esportistes del país, així com per reconèixer els resultats de la temporada”, ha destacat la ministra.

Així, ‘L’esport ens connecta’ es constitueix com la trobada anual de l’esport del país amb xerrades, presentacions, i formacions en línia adreçades a les entitats esportives, als esportistes i al públic en general. Amb la voluntat de respectar les mesures sanitàries actuals per frenar els contagis de la COVID-19 les xarrades previstes se celebraran de forma telemàtica. A més, enguany es reprèn el lliurament de premis que aquesta vegada tindrà lloc a l’Auditor Nacional amb aforament limitat. “La idea, quan la pandèmia en deixi, és reinventar l’acte perquè sigui molt més distès i amè”, ha explicat Riva.

Així, la segona jornada de ‘L’esport ens connecta’ se celebrarà al llarg de tres dies els propers 13, 14 i 15 de desembre amb xerrades de persones referents del món de l’esport internacional i conferències sobre temàtiques d’actualitat esportiva. “Són trobades que tracten tot el que rodeja el món de l’esport, tothom tindrà el seu espai i permetrà enriquir el sector”, ha ressaltat el secretari d’Estat.

La jornada començarà el dilluns a partir de les 20 hores amb una xerrada telemàtica a càrrec del campió olímpic espanyol i bicampió mundial de waterpolo, Dani Ballart, sota el títol ‘La importància de perseguir els nostres somnis, pensar en gran’. El dimarts 14 la jornada es reprendrà a les 11 hores amb la xerrada ‘L’esport com a espai protector davant les violències sexuals’, de la mà de Pilar Polo, membre de la Fundació Vicky Bernadet. La ‘La psicologia dels esportistes d’alt nivell’ centrarà la segona trobada del dia a càrrec de Mariona Buxó de Pisco B a partir de les 15 hores.

A les 18:30 hores i a l’Auditori Nacional es farà el lliurament de premis per reconèixer els millors esportistes de la temporada i el segon dia clourà a les 20 hores amb la xerrada ‘Ser només pares/ Indicadors de salut mental’ a càrrec del psicòleg del rendiment, Pep Marí.

‘L’esport ens connecta’ clourà dimecres 15 amb tres noves xerrades per tractar la conciliació dels estudis amb l’activitat esportiva; els drets dels esportistes transgènere i intersexe en relació amb la lluita contra el dopatge i la resolució de conflicte i medicació en pràctica i la gestió de l’esport en equip.

Per a fer la inscripció s’ha d’enviar un correu electrònic meritxell_rabada@govern.ad amb: el nom, els cognoms, el correu electrònic, el número de telèfon i les xerrades que interessen.