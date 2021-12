Una ambulància ha patit aquest divendres un aparatós accident al carrer Terra Vella d’Andorra la Vella, sense causar víctimes ni danys personals. L’accident només han causat danys materials.

Per motius que es desconeixen, l‘ambulància s’ha desfrenat i ha caigut per un canvi de nivell d’aproximadament un metre, quedant amb les rodes de davant a la calçada i les del darrere a un camí particular.