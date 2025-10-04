La SAC organitza una taula rodona sobre les criptomonedes

Societat
Cartell anunciant la taula rodona sobre les criptomonedes (SAC)
La Societat Andorrana de Ciències (SAC) ha organitzat una taula rodona per al proper dilluns, dia 6 d’octubre, a les 18,30 hores, a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella, sobre un tema tan actual com és el de les criptomonedes, des del punt de vista acadèmic, econòmic, operatiu i de seguretat.

La taula rodona anirà càrrec de Carles Ruiz i Gil, professor associat Universitat Abat Oliba CEU; Alexandru Herea, professor d’economia i francès al Centre de Batxillerat de l’Escola Andorrana; Albert Santisteve i Prim, director de Tecnologia i Seguretat d’una entitat financera del país; i Borja Aguado i Delgado, fiscal adjunt. La xerrada serà moderada per Alan Ward i Koeck.

