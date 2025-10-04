La SAC organitza una taula rodona sobre les criptomonedes

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) ha organitzat una taula rodona per al proper dilluns, dia 6 d’octubre, a les 18,30 hores, a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella, sobre un tema tan actual com és el de les criptomonedes, des del punt de vista acadèmic, econòmic, operatiu i de seguretat.
La taula rodona anirà càrrec de Carles Ruiz i Gil, professor associat Universitat Abat Oliba CEU; Alexandru Herea, professor d’economia i francès al Centre de Batxillerat de l’Escola Andorrana; Albert Santisteve i Prim, director de Tecnologia i Seguretat d’una entitat financera del país; i Borja Aguado i Delgado, fiscal adjunt. La xerrada serà moderada per Alan Ward i Koeck.