La regla del 4% per a gaudir d’una jubilació tranquil·la

La regla del 4% pot ser una bona opció d’estalviar per a la jubilació (AMIC)

Planificar una jubilació tranquil·la és essencial per a gaudir d’aquesta etapa de la vida, i la regla del 4% és una eina clau per a aconseguir-ho. Aquesta regla, desenvolupada per William Bengen el 1994 i refinada per l’Estudi Trinity, suggereix que es pot retirar un 4% anual dels estalvis invertits sense esgotar els fons durant almenys 25 anys.

L’èxit d’aquesta estratègia depèn de mantenir el capital restant invertit, permetent que el creixement compensi les retirades. No obstant això, cal recordar que aquesta norma es basa en dades històriques, i ningú pot predir amb certesa els moviments futurs del mercat.

A més, és important adaptar la regla a les circumstàncies individuals. Per a períodes de jubilació més llargs o estratègies d’inversió diferents, pot ser necessari ajustar la taxa de retirada. Planificar bé és clau, i consultar amb un assessor financer pot ajudar a personalitzar aquesta estratègia. Amb una planificació adequada i l’ús de la regla del 4%, és possible assolir una jubilació sense estrès financer, gaudint d’aquests anys amb seguretat i tranquil·litat.





Per Tot Sant Cugat