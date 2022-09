La Massana posa en marxa un pla per a millorar la xarxa d’aigua

La cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, ha anunciat aquest dijous un pla d’accions per a millorar la xarxa d’aigua en els pròxims quinze anys. Les actuacions començaran en breu amb un paquet de mesures urgents que es tancaran al 2023. “Durant el darrer any s’ha estat fent la diagnosi dels recursos hídrics de la parròquia i el cronograma d’actuacions a realitzar de forma imminent, a curt, mig i llarg termini amb l’objectiu de garantir l’abastament d’aigua de forma eficient”, ha exposat Sansa, que ha presentat davant el Consell la proposta per a aprovar un suplement de crèdit d’1,4 milions d’euros per a portar a terme les actuacions urgents.

En aquesta primera fase es faran cinc intervencions: la sectorització de la xarxa d’aigües, la detecció de fuites, la instal·lació de vàlvules reductores de pressió, l’aixecament de la xarxa i la implantació d’un sistema de telegestió que permeti reduir possibles pèrdues d’aigua i a obtenir dades fiables.

Sansa ha remarcat la importància de disposar d’una guia per a anar implantant millores durant els pròxims quinze anys. En una segona fase es preveu el desdoblament del tub que baixa d’Arinsal a la Massana. “La xarxa està configurada amb el sistema d’aresta de peix, amb un canal principal amb ramificacions. Per això és important un desdoblament, per tal que quan hi ha una incidència no afecti tota la xarxa”, ha remarcat la cònsol major, Olga Molné.

D’altra banda, també s’ha aprovat un suplement de crèdit de 57.781 euros per a fer front a la restauració de l’abocador de Beixalís, ja que la partida inicial de 283.340 euros no ha estat suficient. Sansa ha afirmat que l’abocador es clausurarà, com estava previst, a finals del mes d’octubre. Recordem que l’abocador ha estat en funcionament els darrers dinou anys.

Liquidació del segon semestre

En la mateixa sessió de Consell, s’ha presentat la liquidació de comptes a data 30 de juny del 2022. El pressupost inicial del Comú de la Massana es va aprovar amb un import inicial de 15,7 milions d’euros, que a meitat d’exercici se situa en els 20,4 milions, a causa de diverses modificacions pressupostàries, finançades majoritàriament amb romanent de Tresoreria.

Aquestes modificacions s’han realitzat per a tirar endavant diferents inversions a la parròquia com la segona fase de la reforma integral de la carretera de Sispony (1 milió d’euros), la compra d’un terreny a Arinsal per a fer un nou aparcament (910 mil euros), la reforma de Santa Caterina (711 mil euros), les obres del nou servei de Tràmits (350 mil euros), la renovació de la Casa Pairal (291 mil euros) i la renovació de la plaça de l’Església (150 mil euros). En total, s’han compromès inversions per valor de 5,1 milions d’euros.

Segons la liquidació de comptes de meitat de l’exercici, el resultat pressupostari se situa en 4,1 milions d’euros, una xifra que estarà al voltant els 2,9 milions al tancament, un cop s’hagin liquidat les despeses i inversions previstes.

Pel que fa als ingressos, l’evolució és positiva, superant la previsió inicial, amb una execució del 49% que arribarà al voltant del 120% al tancament de l’exercici. El deute formalitzat a finals del segon trimestre és de 7,3 milions d’euros.

D’altra banda, també s’ha aprovat un suplement de crèdit de 51 mil euros, que es finançarà a través d’altres partides, per a poder fer front a l’increment del preu dels carburants, arran del conflicte bèl·lic.

El ple del Consell també ha aprovat el compromís de despesa amb EMAP, per un valor de 340 mil euros, per a l’organització d’esdeveniments d’alt nivell.

Homenatge a l’agent Josep Ramos

Just abans de la sessió, el Comú de la Massana ha fet un reconeixement a la tasca de l’agent Josep Ramos, que es jubila després de gairebé vint-i-quatre anys al Servei de Circulació, els darrers, com a oficial. La cònsol major li ha lliurat el pin del Comú de la Massana i li ha agraït la seva implicació i dedicació, a més de desitjar-li el millor en aquesta nova etapa.