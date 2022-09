Unió de Pagesos reclama un preu “digne” per a la compra de la llet als ramaders

Unió de Pagesos (UP) reclama als compradors de llet i a la indústria làctia que les ofertes de contractes als ramaders no estiguin per sota dels 60 cèntims d’euro per litre. La petició es justifica perquè que el cost de producció se situava al juny en 55 cèntims d’euro el litre, una xifra que va en augment.

El sindicat reclama que es “dignifiqui”, així, l’activitat ramadera i es permeti que la pagesia pugui no tan sols cobrir costos, sinó guanyar-se la vida. “La intenció és també recuperar un sector que està perdent caps de bestiar progressivament a Catalunya a causa de la crisi de preus”, s’indica en un comunicat.

Unió de Pagesos assenyala que en l’últim mig any (de gener a juny) s’han sacrificat 2.000 vaques reproductores i en relació amb l’any passat n’hi ha gairebé 5.000 menys. Segons dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el juliol passat es van deixar de produir 3 milions de litres de llet. “Per tant, a casa nostra hi ha un dèficit de producció i, a més, es constata una creixent demanda lletera en l’àmbit mundial”, subratlla el sindicat.

En aquest sentit, UP denuncia la gran distribució “que passa per sobre de la llei de l’oferta i la demanda i pressiona els preus en origen sota costos de producció oferint un preu reclam de venda al públic i banalitzant aquest aliment bàsic”.

Unió de Pagesos, en aquest nou cicle de contractació que s’enceta, també fa una crida als ramaders perquè exigeixin un preu per sobre els costos de producció, emparats per la normativa europea que regula els contractes, la llei de la cadena alimentària i la de les organitzacions de productors.

Actualment, queden 399 granges de vaques lleteres a Catalunya, que s’han reduït a la meitat respecte fa deu anys, amb un degoteig d’abandonaments constant. Això contrasta amb el fet que la producció de llet és deficitària. Així mateix, el balanç comercial estatal és negatiu, ja que per cada tona exportada se n’importen quatre, cosa que posa en relleu que el consumidor local no pot triar un producte de proximitat.