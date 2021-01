La Fundació Privada Armor lliura a la Creu Roja Andorrana un xec per valor de 6.000 euros

La Fundació Privada Armor ha lliurat a la Creu Roja Andorrana un xec per valor de 6.000 euros. L’import no està destinat a cap activitat o projecte específic sinó que l’entitat el pot utilitzar en allò que consideri més necessari i urgent.

La Fundació Privada Armor és un patronat que representa a la família Aristot Mora. La senyora Manela Mora Font va aportar la dotació fundacional en el moment de la constitució de l’ens, el 1999. Aquesta dotació està invertida en instruments que ofereixen una rendibilitat i els diners donats procedeixen del rendiment d’aquests actius.

La Fundació ha decidit que enguany una de les entitats receptores sigui la Creu Roja Andorrana, per contribuir a la gran labor que està duent a terme per pal·liar la crisi sanitària i econòmica provocada per la pandèmia mundial de la Covid-19. El xec ha estat lliurat pel president de la Fundació Privada Armor, Daniel Aristot Borràs, al president de Creu Roja Andorrana, Josep Pol Pedrós.

Actualment, la Fundació Privada Armor, entre altes activitats, també està realitzant el projecte de construcció i finançament d’un edifici (Casa Aristot Mora) al carrer Ciutat de Valls d’Andorra la Vella per tal de cedir-ne l’ús -en el marc d’un conveni amb Govern- perquè el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior el destini a habitatges per a persones en risc d’exclusió social residents al Principat d’Andorra, i per acollir també les seus d’entitats públiques o privades sense ànim de lucre l’acció social de les quals tingui finalitats anàlogues a les de la Fundació Privada Armor.