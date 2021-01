Tipus d’al·lèrgies més comuns

L’al·lèrgia és la resposta del sistema immunològic en entrar en contacte amb determinades substàncies, anomenades al·lergògens. La seva aparició empitjora a la primavera, doncs un dels grups més freqüents són els pòl·lens, cèl·lules reproductores de les plantes que proliferen en aquesta estació.

Però no són els únics. S’estima que un 20 per cent de la població és al·lèrgica i és una xifra que va en augment. En els propers 20 anys, es veuran afectats la meitat dels europeus i el 30 per cent de la població espanyola. Aquests són els principals al·lergògens:

–Pol·len: les més habituals són les gramínies, l’olivera, les cupressàcies, les arizòniques, el plàtan d’ombra i la parietària.

–Fongs ambientals: aquests alliberen unes partícules microscòpiques que en ser respirades, poden causar símptomes al·lèrgics relacionats amb l’asma, la rinitis i la conjuntivitis.

–Àcars de pols: són insectes microscòpics que es desenvolupen en llocs humits i tebis.

–Epitelis d’animals: gossos, gats, cavalls i rosegadors són qui causen més reaccions.

–Aliments: la llet, l’ou, el marisc, el blat, la nou, el cacauet, la xocolata i la soia estan entre els més comuns.

Eldiario.es