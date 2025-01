La formació als futurs agents de policia de la promoció 59 dona el tret de sortida a la Baronia

El director de la Policia, Bruno Lasne, ha obert oficialment aquest dimecres al migdia la formació d’una nova promoció de futurs agents. És la número 59 i està formada per nou alumnes, vuit homes i una dona. L’acte d’obertura del curs ha tingut lloc a l’alberg de la Baronia d’Encamp, on els membres d’aquesta nova promoció resideixen des de dilluns en règim d’internat. S’hi estaran durant un mes durant el qual començaran a treballar la cohesió de grup i la disciplina, al mateix temps que s’iniciaran en qüestions més teòriques que aniran combinant amb una activitat física exigent.

L’inici oficial del curs, al qual també hi han assistit el director adjunt, Antoni Rodríguez, i altres comandaments policials, ha comptat amb la presència dels cònsols de la parròquia, Laura Mas i Xavier Fernàndez, que, com és habitual, s’han interessat per a conèixer com es desenvolupa l’estada dels alumnes en les instal·lacions comunals.

En el discurs de benvinguda als aspirants, el director del Cos ha remarcat els valors que han de guiar la professió de policia, com l’honestedat, la humilitat, el respecte, la integritat, el sacrifici i la vocació de servei públic. Així mateix, ha demanat als alumnes “dedicació plena” durant tota la formació, un període en què adquiriran coneixements que posteriorment hauran d’aplicar “amb una gran exigència professional” al servei de les persones. Lasne els ha recordat, a més, que formar part d’aquesta institució “implica un compromís amb l’ètica i la professionalitat” que han de tenir molt present en aquest camí que comencen.

En la seva al·locució, el director de la Policia també ha volgut traslladar un agraïment molt sincer als cònsols d’Encamp “per la seva inestimable col·laboració i les facilitats que ofereixen” cedint al Cos per cinquè any consecutiu l’alberg de la Baronia, una instal·lació de la que ha dit “és un indret privilegiat” que permet desenvolupar la formació “en condicions immillorables”.

Una imatge de l’acte d’aquest dimecres (Policia d’Andorra)

Al seu torn, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha posat en relleu que “la seguretat és un dels valors més preuats del país” i ha agraït que es continuï treballant per a mantenir-ne un nivell tan elevat. En aquest sentit, Mas ha refermat la col·laboració permanent del Comú d’Encamp amb la Policia per tal de contribuir en la formació dels futurs agents, a qui ha encoratjat a viure la professió “des de la vocació de servei públic”.

La formació inicial dels alumnes agents tindrà una durada màxima de nou mesos en què es treballaran totes les matèries i àrees relacionades amb qualsevol mena d’intervenció policial. Un cop superada, s’incorporaran al Cos en període de prova durant un any abans del seu nomenament definitiu.