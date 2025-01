Enquesta del SAAS per a conèixer el clima laboral a la parapública

Entrada de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Fòrum.ad

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha engegat una enquesta de clima laboral entre els seus treballadors, que tindran de temps per a completar-la fins al 31 de gener. És totalment anònima i busca identificar els punts forts i els que s’han de millorar. El novembre de 2023 la branca sanitària de l’USdA va organitzar la seva enquesta, en què va participar el 28% del personal.

Ara, la parapública ha obert un qüestionari entre els treballadors. Preguntes valorant la forma de procedir dels caps o com considera què és el seu estat de salut són algunes a respondre. En l’enquesta de la branca sanitària de l’USdA, prop del 80% dels treballadors van assegurar que no se sentien valorats o només en algunes ocasions.

D’altra banda, el comitè d’empresa, amb presència majoritària del sindicat, està pendent de rebre per escrit la resolució d’Inspecció de treball sobre el futur de Jordi Fabra com a president de l’òrgan. Extraoficialment, els haurien informat que haurien de celebrar-se eleccions parcials per a resoldre la situació.