La FAE celebrarà l’11a Nit de l’Esquí el 28 de febrer

Cartell de l’11a Nit de l’Esquí (FAE)

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) organitza el divendres, 28 de febrer, l’11a edició de la Nit de l’Esquí, un esdeveniment que, com en cada edició, acollirà a nombroses persones del món de la societat andorrana que donen suport amb la seva presència a l’esport nacional d’Andorra. Aquest acte, que s’ha convertit en una cita obligatòria de cada any, té com a objectiu principal recaptar fons pels diferents equips de la FAE.

La cita del divendres, 28 de febrer, serà a l’Sport Hotel Village de Soldeu, a les 20:00h. L’acte serà un sopar organitzat per la FAE amb l’objectiu de celebrar l’habitual ‘Festa de l’Esquí’ i recaptar fons per als esportistes andorrans que competeixen en les diferents proves del calendari internacional, tant en categories inferiors, com FIS, Copes d’Europa, Copes del Món i, com en aquesta temporada, els Campionats del Món.





Assistència

Per a assistir a la Nit de l’Esquí, s’ha de confirmar assistència per una de les dues vies obertes: o bé enviant un correu a anna@fae.ad o telefonant al 823 689. El preu del sopar serà de 120€, amb pagament avançat al compte AD28 0003 1101 1112 5701 0104.





Acte d’impacte social

La Nit de l’Esquí, a més, no és només un sopar, és una trobada social en què es troben molts estaments de la societat andorrana, des de representants d’empreses, entitats privades, fundacions i, fins i tot, entitats públiques que donen suport a l’esquí i que ho demostren no només amb la seva col·laboració diària i de cada any, sinó amb actes com aquests en què se senten vinculats molt directament amb l’esport de la neu.





Nombrosos lots de regals

La ‘Nit de l’Esquí’, a més, compta com en cada edició amb nombroses sorpreses, fonamentalment en forma de sortejos, que premien l’assistència amb regals molt interessants. A l’acte se sortejarà molt material d’esquí, com esquís, fixacions, roba, cascos, ulleres i diferents complements d’esquí. Però, també hi haurà per a sortejar diversos productes del país, a més dels plats estrella com diferents viatges -dos viatges per a dues persones durant una setmana, un cap de setmana a Astúries…-, i nits d’hotel, forfaits per a esquiar, dinars i sopars en diferents restaurants… Tot un seguit de sorpreses per a amenitzar la nit amb totes les persones que es donaran cita a aquesta Nit de l’Esquí 2025.