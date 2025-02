Encamp presenta els actes de Carnaval amb la tradició més satírica com a protagonista

Presentació del programa del Carnaval d’Encamp 2025 (Comú d’Encamp)

El Carnaval d’Encamp se celebrarà de l’1 al 5 de març unint diversió i tradició a parts iguals durant cinc dies plens d’espectacles i activitats per a tota la família. La Comissió de Festes i el Comú d’Encamp han presentat aquest matí de dimarts el programa d’enguany i les diferents sorpreses que l’acompanyen.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que “comencem quinze dies d’immersió a la festa més encampadana”. Els primers actes que tindran lloc al voltant de la festivitat carnavalesca seran el Carnaval interparroquial de la gent gran i la presentació del treball d’investigació sobre l’evolució del Carnaval d’Encamp, que es faran dijous, 20 de febrer. Seguits de les rues escolars el divendres, 21 de febrer, al matí, i el Carnaval del Pas de la Casa, que tindrà lloc durant tot el cap de setmana. Els actes “acabaran amb el tradicional Carnaval d’Encamp de l’1 al 5 de març”.

Sans, ha agraït la feina feta per part de la Comissió de Festes, els voluntaris i els tècnics comunals i ha assegurat que “presentem un programa molt ampli per a tots els públics i pensat perquè tothom pugui gaudir d’aquesta festa”.

El tècnic de Cultura, Àlvaro Rodríguez, ha detallat les novetats del programa destacant “la vermutada, que es farà els matins seguint una mica el que eren els balls de tarda per a la gent gran, i sobretot també la programació infantil, que s’ha volgut potenciar”. Entre els espectacles per als més petits destaquen grups amb molt èxit actualment, com ‘Xiula’, que actuarà dissabte a la tarda, el ‘Pony Menut’ diumenge (adaptació per als petits del famós grup ‘El Pony Pisador’, i ‘Les Pessigolles’ el dilluns.

Pel que fa a la part més festiva, les nits estaran protagonitzades per coneguts grups de versions com ‘Els Senyora’, de ‘Tutsies’, ‘Bandidos Perversions i ‘Les Caipirinyes’. La festa més nocturna es completarà amb els discjòqueis de renom com ‘Dj Shin’, ‘Ruben Romero’, Toni Peret, ‘Dj Moncho’’ i Mon Dj’.

La desfilada de carrosses i comparses tindrà lloc dissabte a la tarda, a partir de les 15 h, i les inscripcions es poden fer a través d’aquest enllaç.

Des de la Comissió de Festes, un dels seus membres, Christian Fernandes, ha explicat que es preveu una gran participació de voluntaris, aproximadament uns 100 joves, a les representacions tradicionals. “És una festa molt participativa i cada cop hi ha més gent que vol sumar-se a seguir mantenint les representacions teatrals més tradicionals”. També en aquest sentit, ha volgut posar en valor el “creixement de participació femenina, cada any comptem amb més noies i això ens enorgulleix molt”.

Els actes tradicionals, com la penjada del carnestoltes, el Judici dels contrabandistes, el Ball de l’Ossa (patrimoni UNESCO), l’Operació i la lectura de les últimes voluntats, així com la cremada, es mantindran en els horaris i dies habituals, però en paraules de Christian Fernandes, “venen carregats de sàtira i humor gràcies a l’actualitat del moment”.

Així mateix, un altre dels membres de la comissió, Sergi Silva, ha explicat que “a partir de dilluns es començarà a repartir la revista de Carnaval, on entre moltes coses hi trobareu el programa detallat”. Des de la comissió també han volgut agrair “el suport i l’ajuda tramesa des del Comú i, en especial, des del Departament de Cultura, sense tots plegats el Carnaval no seria possible”.

El programa complet, protagonitzat pel cartell guanyador d’aquesta edició, signat per l’il·lustrador murcià Rubén Lucas, es pot consultar a comuencamp.ad/carnaval.





El Carnaval interparroquial de la gent gran arriba aquest dijous a Encamp

Torna el Carnaval interparroquial per a la gent gran amb una celebració plena de música, ambientació i bons moments. La festa començarà dijous, a les, 16 h, amb un berenar de germanor i continuarà amb un ball amb música en directe i amenitzacions decoratives. A més, les comparses de cada parròquia participaran en el concurs de disfresses.





Presentació del treball d’investigació sobre l’Evolució del Carnaval d’Encamp a la biblioteca

La Biblioteca comunal d’Encamp acollirà el dijous, 20 de febrer, a les 19:30 h, la presentació del treball d’investigació sobre l’evolució del Carnaval d’Encamp. L’acte comptarà amb l’autora encampadana, Laia Bautista, i el conseller de Cultura del Comú d’Encamp, Joan Sans.





Les rues infantils de les escoles amenitzaran el matí del divendres

Les escoles d’Encamp i el Pas de la Casa recorreran els carrers de la vila durant el matí de divendres, 21 de febrer lluint les disfresses que han dissenyat i confeccionat als seus centres educatius. En acabar les desfilades, es repartirà coca i xocolatines. A Encamp, finalitzarà a la plaça dels Arínsols, i al Pas de la Casa, a la plaça de l’Església.





El Carnaval del Pas de la Casa arrenca aquest divendres

Canviant l’ordre habitual de l’agenda, el Carnaval del Pas de la Casa serà abans del Carnaval d’Encamp, concretament, aquest proper cap de setmana del 21 al 24 de febrer.

Es pot consultar tota la programació aquí.