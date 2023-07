La divulgació de comunitats energètiques arriba a la Val d’Aran

Circuit de motos elèctriques per a fomentar la mobilitat sostenible (Diputació de Lleida)

El conselhèr departament de Gestion Ambientau e Transicion Energetica, Oriol Sala Sánchez, ha presentat la quarta de les cinc sessions de divulgació de comunitats energètiques que s’ha celebrat al Conselh Generau d’Aran, en la qual han assistit una vintena de persones interessades en aquest tema.

En el marc de la celebració de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible de Catalunya, amb la finalitat de fer una crida a la ciutadania perquè canviï la seva relació amb l’energia i avançar, així, en la transformació del model energètic, s’ha impulsat una campanya centrada aquest any en les diferents fórmules per a compartir l’energia autoproduïda, com ara les comunitats energètiques, i sota el lema ‘Ara és l’hora de compartir l’energia renovable!’, que aixoplugarà més de 130 activitats fins a finals del mes de juliol.

“El fet de compartir l’energia autoproduïda empodera les persones dins del nou model energètic més net, sostenible, just i democràtic que Catalunya està construint, ja que els dona la capacitat per a decidir com gestionen la seva energia i els fa menys dependents del mercat energètic. L’empoderament de la ciutadania, la participació i la conscienciació són, juntament amb l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables, un dels trets distintius del model energètic cap al qual avança Catalunya i que aspira a assolir la neutralitat climàtica l’any 2050″.

La jornada ha començat amb diferents activitats lúdiques i divulgatives adreçades als més petits per a posar en pràctica la mobilitat sostenible amb un circuit de motos elèctriques patrocinat per Electric Riders i un joc sobre el funcionament de les plaques solars, patrocinat per Arantec, entre d’altres. Unes activitats que han tingut com a objectiu principal mostrar un model energètic més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Tot seguit s’han organitzat activitats informatives com l’exposició sobre la rehabilitació i la certificació d’eficiència energètica, una sessió de divulgació de comunitats energètiques i una taula rodona sobre “El camí cap a la transició energètica”, en la que han participat l’enginyer del Conselh Generau d’Aran i coordinador de l’àrea d’Innovació, Guillem Piris; l’enginyer industrial i CEO d’Arantec, Isharc Jaquet, i el representant d’Assessoria Ambiental Comei, Eduardo Martínez, que han plantejat els reptes a assolir en els propers anys.

La Diputació de Lleida, en el marc del projecte de transformació econòmica que inclou l’àmbit prioritari 5 Energia sostenible, és organitzadora de la Setmana de l’Energia a Catalunya, una iniciativa de la Comissió Europea que té l’objectiu de promoure l’eficiència energètica i les energies renovables a la Unió Europea i altres països.

A Catalunya, la campanya també està organitzada per la Generalitat de Catalunya (a través de l’Institut Català d’Energia), per les quatre diputacions, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA).

Les comunitats energètiques són una de les fórmules, amb l’autoconsum col·lectiu, que ha de contribuir a posar l’autoconsum a l’abast de tota la ciutadania i empreses de Catalunya i a descentralitzar el model energètic.

Així, les comunitats energètiques són una forma d’organitzar-se entre la ciutadania, les pimes i les administracions locals per a decidir com produir, gestionar i utilitzar l’energia amb l’objectiu de beneficiar-se col·lectivament, tant des d’un punt de vista ambiental, econòmic, com social. Poden anar més enllà de l’àmbit elèctric, abastant l’autogeneració d’energia tèrmica, les millores en eficiència energètica o el desenvolupament de sistemes de mobilitat sostenible. Per a impulsar-les, el Govern català ha habilitat una línia d’ajuts de 8 milions d’euros per a la constitució de comunitats energètiques dins del marc de cooperatives de consum, i també està treballant per a eliminar les barreres tècniques i normatives que dificulten el fet de compartir energia sota qualsevol fórmula.

Està previst que l’última sessió se celebri el proper 21 de juliol al Punt d’Atenció Globalleida Pallars Jussà.