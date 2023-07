Bon paper de la natació artística andorrana a Portugal

Representació andorrana a Felgueiras, Portugal (FAN)

Primera jornada del ‘Campeonato Nacional / Open de Verão de Natação Artística’ de Felgueiras, Portugal, organitzat per la Federació Portuguesa de Natació (FPN), aquest cap de setmana del 15 i el 16 de juliol, amb la participació de 214 atletes; 9 clubs de Portugal i 9 clubs forans en el campionat Open: 4 d’Espanya, 1 d’Hongria, 1 de Suïssa, 1 d’Egipte, 1 de Polònia i la Federació Andorrana de Natació (FAN).

Andorra participa amb dues delegacions: Una infantil de 13-15 anys, formada per Jasmine Serrano, Zoe Palau i Mariona Casas; i un altre de categoria màster, formada per Adei Bazan i Lara Alvarado, que participaran en les modalitats de ‘Solo’ i ‘Duet’; i Estela Montejo i Jordi Santañes, que competiran en el ‘Duet Mixt’.

Jasmine i Zoe han competit durant la 1a Jornada en ‘Figures’ i ‘Duet Lliure’ i Mariona només en la

modalitat de Figures. Mariona Casas (2009), infantil de 2n any: ‘He sortit primera i estava molt nerviosa, però gràcies a l’ajuda de les meves companyes i de l’Andrea, he pogut concentrar-me i fer-lo el millor possible’; Andrea Rodríguez, entrenadora de la FAN: ‘després de dominar i superar els nervis com a primera nedadora de tot el campionat oficial en ficar-se a l’aigua, ha executat correctament totes les seves figures com estava previst’. Ha fet 56.1818 punts i s’ha classificat en el 46è lloc. ‘Mariona, ha fet un salt qualitatiu aquesta temporada i està en una progressió ascendent i tècnicament molt a prop del rendiment de les seves companyes, però amb un any menys. Encara li resta un any en la categoria infantil’.

Quant a Jasmine Serrano (2008), infantil de 3r any, ha competit amb molèsties en un genoll. Durant la seva execució en Figures ha obtingut una digna qualificació final de 62.2955 punts, 21è lloc de la general i 9a de la seva edat. ‘Malgrat estar afectada per les molèsties, Jasmine, és una bona competidora. Ha assolit tots els objectius de rendiment previstos i el seu compromís és indiscutible’, ha dit Rodríguez.

Pel que respecte a Zoe Palau (2008), infantil de 3r any, ha empatat en la 4à posició de la general, i ha estat segona per edats en la modalitat de Figures amb 67.0682 punts. La primera classificada ha acabat amb una puntuació de 69.9773. ‘Gran puntuació!’, ha emfatitzat Rodríguez, ‘a Zoe, li han tocat en el sorteig les figures que ha preparat millor durant tota la temporada i amb les que se sent més còmoda, la combinació de factors ha permès aquest gran resultat’.

Pel que fa al ‘Duet Lliure, Jasmine i Zoe han parlat, tot seguit d’acabar la prova: ‘Estava nerviosa abans de sortir a competir. Tinc molèsties al genoll, i he pensat que notaria el mal durant l’execució. M’he tirat amb molta força i no he notat el mal. No hi he pensat; amb Zoe tinc molta confiança perquè entrenem i competim en duo des de fa molts anys’. Per la seva banda, Palau, comentava: ‘en veure l’entusiasme que ha tingut Jasmine en tirar-se a l’aigua i saber que, encara que tenia molèsties, avançava i ho feia bé… he trobat les forces per a donar el millor de mi mateixa’.

Andrea Rodríguez, entrenadora: ‘estic molt orgullosa del que han fet i del treball durant tota la temporada. En la prova de ‘Duet Lliure’, Jasmine i Zoe, han competit bé amb un rendiment notable: 2a millor puntuació d’impressió artística; 2a puntuació més baixa quant a errades de sincronització que representa una bona coordinació entre nedadores durant l’execució; i zero penalitzacions. Finalment, han acabat amb 144,3314 a la 8a plaça de la classificació, afectades per una manca de precisió en el disseny de la ‘Coach Card’, una altra innovació del reglament que és competència dels entrenadors. “Aquest campionat ha estat el primer en que competim fora d’Andorra, on s’aplica la totalitat del nou reglament en competició oficial”.