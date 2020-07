La Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic analitza l’Estratègia energètica nacional

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha presidit aquest divendres al matí la primera reunió de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC). L’òrgan consultiu es desenvolupa a través de la Llei d’impuls de la transició i del canvi climàtic (Litecc) i permet donar compliment a un dels primers reptes establerts a la declaració d’emergència climàtica aprovada pel Consell General. La primera reunió ha comptat amb la presència dels 23 membres que la conformen la comissió, entre els quals destaca la presència del col·lectiu de joves a través d’un representant del Fòrum Nacional de la Joventut.

En la trobada s’ha explicat als integrants les funcions de la comissió així com també ha exemplificat els avenços en el desplegament reglamentari de la Litecc, com per exemple, amb la recent aprovació del text legislatiu que permet impulsar de manera decidida la producció i l’autoconsum per part de privats d’energia provinent de fonts renovables.

En aquesta mateixa línia, la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha exposat les principals línies que l’Executiu ha definit en relació a l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic. Aquesta és l’eina i el full de ruta que desenvolupa el Govern per assolir la reducció del 37% de les emissions de CO2 al 2030 i la neutralitat carboni de cara al 2050. Aquests dos objectius van en plena consonància amb el compromís adquirit per Andorra prop dels Estats Membres del Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i sota el paraigua de l’Acord de París.

L’esquelet de l’estratègia consta de cinc grans programes d’acció: programa de descarbonització; programa d’adaptació al canvi climàtic i augment de la resiliència; programa del mercat nacional de crèdits carboni i altres eines fiscals; programa de transició social i programa d’innovació, recerca i observació sistemàtica.

L’estratègia permet desenvolupar un pla d’adaptació al canvi climàtic per fer front a la situació actual i futura; estructura un sistema de finançament per dur a terme les accions previstes; busca sensibilitzar, educar i formar a la població; i finalment també desenvolupa tasques de recerca i innovació indispensables per entendre i respondre als nous reptes ambientals i tecnològics.

És en aquest marc que es desenvolupa un dels objectius principals de la comissió que és el de debatre, participar en la revisió, la modificació i l’adaptació dels objectius que estableix l’estratègia nacional. Així, la comissió s’ha emplaçat en una nova trobada al mes de setembre per fer el retorn de les propostes plantejades per l’Executiu.

Finalment, també s’ha acordat la creació de la Subcomissió Permanent de Treball Tècnic en el marc de la mobilitat (SPTTMM), per a abordar els aspectes lligats al transport i a la mobilitat, en un context de sostenibilitat.