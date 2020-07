Càritas Andorrana ha destinat 438.764,97 euros en acció social durant el 2019

Segons dades presentades en la memòria anual 2019 de Càritas Andorrana, la institució benèfica ha invertit un total de 438.764,97€ en programes d’acció social durant l’exercici 2019. El pes de la inversió es distribueix principalment en tres activitats: el Rober, l’Atenció primària i el Banc d’aliments. Durant l’Assemblea general, celebrada el passat 30 de juny, es va acordar la renovació del càrrec de presidència i es va presentar el balanç d’activitat de l’any i la memòria anual, que recull els comptes anuals i el detall de l’activitat duta a terme. L’acte va estar presidit per l’Arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, i pel president de Càritas Andorrana,

Amadeu Rocamora, i va comptar amb la presència de membres de les Càritas parroquials, de la Comissió Permanent i el personal de l’entitat, entre d’altres assistents.

Càritas Andorrana ha mantingut el seu ferm compromís amb les persones més vulnerables de la societat andorrana. Ha treballat posant el focus en la defensa dels seus drets i la seva dignitat com a éssers humans, i les ha ajudat a cobrir algunes de les necessitats bàsiques, com ara l’alimentació, la salut, l’habitatge, l’educació i un aspecte tan senzill però alhora tan rellevant com és l’acompanyament.

En l’exercici 2019 el total de les despeses ha arribat a 462.693,71 euros, xifra que representa una lleugera reducció respecte de l’any anterior. D’aquest total de despeses d’explotació, se n’ha destinat un 75% als diferents programes socials de Càritas Andorrana. Gràcies al suport de les entitats públiques i de la iniciativa privada s’ha pogut acompanyar les persones en el seu procés de desenvolupament integral.

Cal destacar que la labor de Càritas Andorrana es duu a terme gràcies a tots els patrocinadors, els col·laboradors, els socis i els treballadors que li fan confiança any rere any. Sense la seva inestimable col·laboració no s’hauria pogut tirar endavant un any més la tasca social recurrent ni acomplir la finalitat d’ajudar el proïsme estant al costat de les persones més vulnerables i en risc d’exclusió de la nostra societat.

La institució fa un balanç positiu de l’activitat, ja que el nombre de beneficiats s’ha estabilitzat a la baixa respecte de l’any 2018, bàsicament gràcies al manteniment del bon fer de l’economia andorrana en el decurs del 2019. Els ajuts socials que les famílies més necessitades perceben del Govern d’Andorra, juntament amb la gradual recuperació econòmica del país, han estat dos factors que han permès que el nombre de casos s’anés reduint progressivament. Tot i així, Càritas Andorrana continua fent front a aquesta «altra» realitat de la nostra societat. Sempre ha existit una bossa demogràfica en risc d’exclusió social a Andorra. I la missió de Càritas Andorrana és ajudar les persones amb necessitats i les que es troben en situació de pobresa.

Càritas Andorrana treballa de forma coordinada amb el Ministeri d’Afers Socials per atendre les persones amb situació precària, i també amb altres agents socials privats que hi donen suport, ja sigui a través de finançament i campanyes, de donacions de materials o de recursos. En paraules del president de Càritas Andorrana: “La pobresa afecta l’equilibri de la societat, i entre tots hi hem de fer front, tant l’Administració pública com ONGs, particulars, entitats privades i empreses”. La vocació de servei altruista i desinteressada per atendre aquest col·lectiu és una constant. Càritas, i les parroquials que la conformen, disposen de diversos serveis per

ajudar a alleugerir les mancances detectades.