La comissió de Finances veu convenient ampliar les facultats del Tribunal de Comptes

El Consell General veu necessària una modificació de la llei qualificada de partits polítics i finançament electoral perquè aquests tinguin les mateixes obligacions comptables i s’hagin de sotmetre al control del Tribunal de Comptes. Així ho expressen els membres de la comissió de Finances en l’informe de les fiscalitzacions que el tribunal ha fet del 2017. Un informe en el qual també exposen la necessitat d’un canvi normatiu per a la societat gestora del centre de tractament de residus per permetre més control per part del Govern.