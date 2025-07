Títol: The Rookie

Durada: 42 minuts

Gènere: Crim, drama,

Creació: Alexi Hawley

Intèrprets: Nathan Fillion, Shawn Ashmore, Lisseth Chavez

Temporades: 7 Capítols: 110

Plataforma: Disney +

The Rookie segueix la història de John Nolan, un home de quaranta anys que decideix deixar la seva còmoda vida en un petit poble per a traslladar-se a la ciutat de Los Angeles a complir el somni de convertir-se en policia. Així, cal enfrontar-se als reptes que planteja el món criminal per als agents nouvinguts a la professió.

Talia, una de les seves superiors, obliga Nolan a confrontar les seves inclinacions morals en un dels primers dies després de trobar-se amb una víctima de segrest. D’altra banda, Lucy es col·loca temporalment amb un nou oficial d’entrenament que posa a prova la paciència.





Per Sensacine