Andorra presenta els equips per a les Olimpíades d’escacs

La selecció andorrana d’escacs ja està preparada per a viatjar a les 44es Olimpíades, que se celebraran del 28 de juliol al 10 d’agost a Chennai (Índia). Un gran esdeveniment que malauradament s’havia de disputar l’any 2020 a Moscou, però que no es va poder realitzar arran de la pandèmia del SARS-CoV-2 i que posteriorment ha hagut de traslladar-se a la Índia per la guerra de Rússia i Ucraïna.

Cinc jugadors masculins i cinc jugadores femenines -més dos capitans i el president de la FEVA, Francesc Rechi- es desplaçaran fins a la localitat durant 14 dies per a representar el país en un total d’11 rondes. Així mateix, aquesta tarda de dimarts (19.30 hores) rebran el suport i comiat per part de la ministra d’Esports i Cultura, Sílvia Riva, i del Secretari d’Estat de la cartera, Justo Ruiz.

En la categoria masculina, la selecció andorrana sortirà la 60a d’un total de 189 participants. L’equip masculí d’enguany, capitanejat per Martí Martínez, està format pel Gran Mestre Lance Henderson (2490 FIDE), el Mestre Internacional Jordi Fluvià (2451 FIDE), el Gran Mestre Òscar de la Riva (2424 FIDE), i els Candidats a Mestre i joves germans Josep Maria Ribera (2228 FIDE) i Serni Ribera (2203 FIDE).

Com a novetat, Andorra presenta per primera vegada a la seva història un equip femení, el qual parteix en la posició 102 de 162 participants. Un equip que està capitanejat pel Mestre FIDE Raül Garcia i format per les jugadores Andrea Henderson (1962 FIDE), Ariadna de la Riva (1649 FIDE), Sílvia Real, Maria Galera (1464 FIDE) i Jana de la Riva (1167 FIDE).