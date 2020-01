Un tribunal de Califòrnia ha dictaminat en favor d’un grup d’estudiants d’Illinois que acusaven a Facebook d’usar el reconeixement facial en els seus dispositius mòbils sense el consentiment dels usuaris. En l’anomenat cas Patel, l’acusació al·legava que la xarxa social havia incomplit les lleis de privacitat de l’estat nord-americà i la seva Acta de Privacitat de la Informació Biomètrica. Malgrat que Facebook va dur a terme una al·legació, finalment el Tribunal d’Apel·lacions del Novè Circuit de San Francisco va acabar per decretar que l’empresa creada per Mark Zuckerberg hauria d’haver informat els usuaris que estava prenent dades facials sense el seu consentiment, fins i tot quan els propis consumidors no havien etiquetat als seus contactes en fotografies. Així, la jutgessa del cas va acabar per assenyalar que “el desenvolupament d’una plantilla facial que utilitza tecnologia de reconeixement facial sense consentiment envaeix els assumptes privats i els interessos concrets de l’individu”.

D’aquesta manera, la xarxa social s’enfronta a multes que segons estableix la llei de Privacitat d’Informació Biomètrica poden anar des dels 1.000 fins als 5.000 dòlars per cada internauta afectat. Atès que la sanció se circumscriu a l’estat d’Illinois on hi ha actualment uns 7 milions d’usuaris de la xarxa social. Facin comptes, la multa és milionària.